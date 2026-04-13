شباب الأهلي والوحدة يستأنفان غداً مشوارهما في دوري أبطال آسيا للنخبة

جدة في 13 أبريل/ وام / يستأنف فريقا شباب الأهلي والوحدة غداً مشوارهما في دوري أبطال آسيا للنخبة ضمن مواجهات دور الـ16 المؤجلة "منطقة الغرب"، بلقاء كلٍ من تراكتور الإيراني، والاتحاد السعودي، وذلك في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

وتقام المباريات المؤجلة لمنطقة الغرب طبقاً لقرار الاتحاد الآسيوي الذي اعتمد إقامتها بنظام المباراة الواحدة للتأهل إلى الدور ربع النهائي من خلال دورة مجمعة.

وتقام اليوم ضمن مواجهات دور الـ16 مباراتان، تجمع الأولى الأهلي السعودي مع الدحيل القطري، والهلال السعودي مع السد القطري.

وتفصيلاً، يلتقي شباب الأهلي مع تراكتور غداً الساعة 6:45 مساءً بتوقيت الإمارات على استاد عبد الله الفيصل، وهي مباراة لا بديل فيها عن الفوز من أجل بلوغ الدور ربع النهائي، وكذلك لقاء الوحدة مع الاتحاد الذي يقام على ملعب الملك عبدالله الدولي الساعة 10:00 مساءً بتوقيت الإمارات.

وسيواجه الفائز من لقاء شباب الأهلي وتراكتور فريق بوريام يونايتد التايلاندي في ربع النهائي، فيما يواجه الفائز من لقاء الاتحاد والوحدة فريق ماتشيدا زيلفيا الياباني في الدور نفسه.

من جانبه، قال باولو سوزا، مدرب شباب الأهلي، خلال المؤتمر الصحفي للمباراة: واجهنا فريق تراكتور في المرحلة السابقة من البطولة، ونحن الآن في مرحلة حاسمة، ونحتاج إلى أعلى درجات التركيز من أجل حسم التأهل.

وأضاف: هدفنا هو فرض أسلوبنا والاستحواذ في نصف ملعب المنافس بشكل أكبر، مع الانتباه لتنظيمنا الدفاعي.

وأكد داركو ميلانيك، مدرب الوحدة، جاهزية فريقه لخوض المباراة، واللعب بأفضل صورة من أجل تحقيق الهدف المطلوب.

وقال: لدينا لاعبون مميزون وقادرون على صناعة الفارق، وسنعمل بكل قوة من أجل التأهل إلى الدور المقبل.