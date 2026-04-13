الدفاع المدني يؤكد جاهزيته لحملة “فخورين بالإمارات”

أبوظبي في 13 أبريل/ وام / أكد الدفاع المدني جاهزيته لحملة “فخورين بالإمارات” التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، "رعاه الله".

وأوضح أن جهود المنتسبين في مختلف إمارات الدولة جاءت ترجمةً عملية لقيم حملة “فخورين بالإمارات”، إذ جسّدوا من خلال أدائهم الميداني أعلى درجات الجاهزية والكفاءة في التعامل مع مختلف التحديات، مؤكدين أن أمن الوطن وسلامة المجتمع أولوية قصوى.

وجدّد الدفاع المدني العهدَ والولاء بمواصلة المسيرة بثبات في ترسيخ هذه القيم، من خلال تعزيز الأمن المجتمعي وتوطيد الشراكة مع أفراد المجتمع، بما يجسّد القيم الرفيعة الراسخة لدولة الإمارات التي جعلت الإنسان محور تنميتها.