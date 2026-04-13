تعاون نمساوي تشيكي لتعزيز النقل بالسكك الحديدية في قلب أوروبا

فيينا في 13 أبريل/ وام/ وقّعت النمسا والتشيك اتفاقية تعاون لتعزيز النقل بالسكك الحديدية في قلب أوروبا وتقليص مدة السفر بالقطارات .

ووقّع بيتر هانكه وزير النقل النمساوي الاتفاقية مع نظيره وزير النقل التشيكي إيفان بيدناريك، في العاصمة فيينا، معتبراً أنها "خطوة هامة نحو مستقبل النقل بالسكك الحديدية في أوروبا الوسطى"، وأكد الوزير أن الأهداف الرئيسية تتمثل في تحقيق ربط أسرع وزيادة القدرة الاستيعابية وعروض جذابة للمسافرين والشركات.

وأكد البلدان التزامهما المشترك بالتنقل المستدام والصديق للبيئة، وتعزيز النقل بالسكك الحديدية في قلب أوروبا، وتوسيع نطاق نقل البضائع بالسكك الحديدية، بشكل أكثر كفاءة وسرعة على مستوى الاتحاد الأوروبي.

