نادي النصر يتصدر منافسات النسخة الثانية من بطولة الدولة للريشة الطائرة

الشارقة في 13 أبريل/ وام/ تصدر نادي النصر منافسات بطولة الدولة للريشة الطائرة بنسختها الثانية، والتي أقيمت على مدار يومين واختتمت أمس، في مقر أكاديمية إكسترا بالشارقة، بمشاركة 106 لاعبين ، خاضوا 255 مباراة ضمن مختلف الفئات العمرية.

وحصد نادي النصر 12 ميدالية ذهبية، و10 فضيات، و8 ميداليات برونزية، بإجمالي 30 ميدالية ملوّنة.

وجاء نادي كلباء في المركز الثاني برصيد 3 ذهبيات و4 فضيات و11 ميدالية برونزية، بإجمالي 18 ميدالية، فيما حل نادي أبوظبي لألعاب المضرب في المركز الثالث بعد تحقيقه ذهبيتين وفضيتين و11 ميدالية برونزية، بإجمالي 15 ميدالية.