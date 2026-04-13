الأولمبياد الخاص يختتم "اليوم الرياضي الموحد"

دبي في 13 أبريل / وام/ نظم الأولمبياد الخاص الإماراتي، بالتعاون مع أكاديمية جام الرياضية، فعالية "اليوم الرياضي الموحد" لكرة السلة تحت شعار "كلنا واحد"، وبمشاركة واسعة من اللاعبين من أصحاب الهمم والشركاء الموحدين، وبدعم من عدد من الرعاة.

وشهدت الفعالية التي أقيمت أمس، مشاركة 50 لاعباً من الجنسين بينهم 25 من أصحاب الهمم مثلوا عدة جهات رياضية، من أبرزها أكاديمية هيروز أوف هوب، وفريق تتش دبي، ونادي الثقة للمعاقين، حيث شاركوا في تدريبات موحدة، ومباريات ودية، وأنشطة تفاعلية عززت روح الفريق والاندماج المجتمعي.

وأقيمت الفعالية في صالة أكاديمية جام الرياضية في دبي، تحت إشراف نخبة من المدربين والمتخصصين، حيث قدمت الأكاديمية برنامجاً فنياً متكاملاً شمل تدريبات موحدة، ومباريات مصغرة، ومسابقات مهارية، ومهرجان كرة سلة مفتوح، ركز على المشاركة والتفاعل وروح الفريق أكثر من التنافس.

وتأتي الفعالية ضمن أجندة فعاليات الموسم الرياضي لعام 2026 للأولمبياد الخاص الإماراتي، والتي تهدف إلى إعداد وتأهيل اللاعبين والشركاء الموحدين للمشاركة في المنافسات الرسمية.