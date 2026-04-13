"أوقاف دبي" تدعم "مؤسسة الجليلة "بـ 1.6 مليون درهم

دبي في 13 أبريل/ وام/ قدّمت مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر في دبي، دعماً مالياً بقيمة 1.6 مليون درهم لمؤسسة الجليلة ذراع العطاء لـ"دبي الصحية" .

ويأتي هذا الدعم للإسهام في علاج الأطفال المرضى وتوفير العناية الصحية اللازمة لهم من خلال "صندوق الطفل" إلى جانب دعم "مبادرة عاون" التي تُعنى بتوفير الرعاية الصحية لمرضى الفشل الكلوي للمقيمين في دولة الامارات والحالات الإنسانية الأخرى، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن المرضى وأسرهم وتمكينهم من الحصول على العلاج اللازم.

وأكد فهد البناي رئيس قسم المصارف الوقفية في المؤسسة، أن هذا الدعم يأتي ضمن "مصرف الصحة" في المؤسسة الذي يوجّه ريعه لدعم القطاع الصحي في المجتمع ومساندة المرضى غير القادرين، مشيرا إلى أن المؤسسة مستمرة منذ سنوات في تقديم الدعم لمؤسسة الجليلة وذلك في إطار شراكة إنسانية راسخة تهدف إلى إحداث أثر إيجابي ومستدام في حياة المرضى.

وأضاف أن دعم "صندوق الطفل" ومبادرة "عاون" يعكس التزام المؤسسة بتعزيز التكافل المجتمعي وتوسيع مظلة المستفيدين من ريع الأوقاف بما يواكب أولويات العمل الإنساني في الدولة ويسهم في الارتقاء بجودة الحياة.

ولفت إلى حرص المؤسسة على تطوير مصارفها الوقفية وتوجيهها نحو القطاعات الحيوية وفي مقدمتها القطاع الصحي بما يعزز استدامة العمل الوقفي ويكرّس دوره في دعم المبادرات الإنسانية والصحية في المجتمع.