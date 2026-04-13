"تمكين المجتمع" تطلق "في وقتك بركة"

دبي في 13 أبريل/ وام/ أطلقت وزارة تمكين المجتمع بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية ومؤسسة الإمارات، مبادرة "في وقتك بركة" ترتكز على جعل العمل التطوعي جزءاً أصيلاً من منظومة العمل الحكومي من خلال تسهيل وصول الموظفين إلى الفرص التطوعية وتنظيم الوقت بما يتيح تخصيص جزء من ساعات العمل للمشاركة في المبادرات المجتمعية بما يعزز روح المشاركة ويقوي الروابط المجتمعية.

كما تتضمن المبادرة تطوير آليات عملية تدعم ثقافة التطوع داخل الجهات الحكومية عبر ربط الإجازات التطوعية بنظام إدارة الأداء للموظفين استناداً إلى الدليل الاسترشادي للتطوع في بيئة العمل الصادر عن الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، بما يسهم في تحفيز المشاركة بصورة مؤسسية ويعزز من مكانة دولة الإمارات في مؤشرات العطاء والعمل التطوعي على المستوى العالمي.

وقالت سعادة عائشة يوسف وكيل وزارة تمكين المجتمع، إن مبادرة "في وقتك بركة" تجسد إيمان دولة الإمارات بأن بناء المجتمع مسؤولية مشتركة وأن العمل الحكومي لا يقتصر على تقديم الخدمات بل يمتد ليكون شريكاً فاعلاً في خدمة المجتمع، ومن خلال المبادرة نعمل على تمكين موظفي الحكومة الاتحادية من توجيه خبراتهم وقدراتهم نحو مبادرات مجتمعية نوعية تعزز قيم التكافل والتلاحم وتسهم في دعم مسيرة التنمية المستدامة في الدولة".

وذكر سعادة فيصل بن بطي المهيري مدير عام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، أن المبادرة تجسد امتداداً لجهود الهيئة في ترسيخ بيئة عمل حكومية مستقبلية ملهمة ومحفزة وجاذبة بوصفها أحد أبرز أهدافها الاستراتيجية كما تأتي استكمالاً لدليل العمل التطوعي الذي أطلقته الهيئة على مستوى الحكومة الاتحادية بما يعزز ثقافة التطوع المؤسسي ويدعم تكامل الأدوار بين الأداء الوظيفي والمشاركة المجتمعية، وتحرص الهيئة من خلال تطوير الأطر التنظيمية والسياسات الداعمة على دمج العمل التطوعي ضمن منظومة إدارة الأداء بما يحقق التوازن بين التميز الوظيفي والمساهمة المجتمعية ويسهم في تعزيز جودة الحياة الوظيفية ويدعم مستهدفات التنمية المستدامة.

وأفاد سعادة أحمد طالب الشامسي الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات، بأن العمل التطوعي يمثل ركيزة أساسية في بناء مجتمع متماسك ومستدام، وتسهم المبادرة في توسيع المشاركة التطوعية وتمكين الكوادر الحكومية بما يحقق أثراً مستداماً ويعزز ثقافة العطاء انسجاماً مع توجهات المؤسسة في تمكين المجتمع وتعزيز الأثر.

ويمكن لموظفي الجهات الاتحادية الانضمام إلى مبادرة "في وقتك بركة" من خلال التسجيل في منصة متطوعين الإمارات باستخدام رقم الهوية الوظيفية بما يتيح لهم الوصول إلى الفرص التطوعية وتوثيق ساعات العمل التطوعي بصورة منظمة وشفافة.

كما سيتم منح نقاط مكافأة لجهود التطوع ضمن نظام إدارة الأداء لموظفي الحكومة الاتحادية حيث تُحتسب المشاركات التطوعية عبر تخصيص نقاط مكافأة (Bonus Points) تزداد بزيادة ساعات التطوع وتنعكس إيجاباً على نتائج تقييم الأداء السنوي ابتداءً من خمس ساعات تطوعية فأكثر بما يعزز من ثقافة العطاء ويجعل العمل التطوعي جزءاً أصيلاً من بيئة العمل الحكومي.