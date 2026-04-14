ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للبحرين بنسبة 3.5% خلال 2025

المنامة في 14 أبريل/ وام/ ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمملكة البحرين بنسبة 3.5% خلال عام 2025 مقارنة بعام 2024، إذ بلغ 15709.8 مليون دينار بحريني بالأسعار الثابتة خلال عام 2025 مقارنة بـ 15181.4مليون دينار بحريني من عام 2024، وذلك وفق التقديرات الأولية للحسابات القومية الصادرة عن هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية في البحرين.

وذكرت وكالة الأنباء البحرينية /بنا/، نقلا عن الهيئة، أنه فيما يخص التقديرات الربعية للربع الرابع من عام 2025، أظهرت البيانات نموا إيجابيا للناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.6% و5.1% بالأسعار الثابتة والجارية على التوالي، مقارنة بالربع الرابع من عام 2024، حيث حقق القطاع غير النفطي نموا بنسبة 7.4% بالأسعار الثابتة و7.9% بالأسعار الجارية.

