مركز جامع الشيخ زايد الكبير يصدر الحلقة الثانية من "إسهامات علماء المسلمين"

أبوظبي في 14 أبريل/ وام/ نشر مركز جامع الشيخ زايد الكبير الحلقة الثانية من سلسلة "إسهامات علماء المسلمين في الفلك والرياضيات"، التي تأتي ضمن مبادرة "إسهامات العلماء المسلمين"، وتسلط الضوء على الدور الحضاري للعلماء المسلمين عبر العصور، وإسهاماتهم العلمية الرائدة التي شكلت أساسا للعديد من العلوم الحديثة، وذلك انسجاما مع رؤية دولة الإمارات في حفظ الموروث الثقافي الإنساني، وامتدادا للرسالة الثقافية التي يجسدها متحف "نور وسلام" في المركز، بوصفه منصة تعرّف العالم بعمق الحضارة الإسلامية وقيمها الإنسانية.

وتعزيزًا لمحور المرحلة الأولى للمبادرة، والتي تتناول إسهامات العلماء المسلمين في مجالي علوم الفلك والرياضيات، قدمت الحلقة الثانية للسلسلة، محتوى ثقافيًا يأخذ المشاهد في رحلة لاستكشاف أبرز إسهامات الخوارزمي، والبتاني، وأبو الحسن البصري، وابن الهيثم، التي مازالت تلهم أجيال عصرنا وعلمائه مؤكدة ريادة حضارتنا الإسلامية في مختلف المجالات، وذلك من خلال طرح ثري وجاذب.

وتناولت الحلقة الدور الرائد للخوارزمي في إثراء علوم الرياضيات والتاريخ، وتأسيس علم الجبر، وغيرها، مشيرة إلى منجزات (البتاني) وأبرزها وضع الجداول الفلكية الدقيقة التي أصبحت مرجعا للعلماء من بعده، إضافة إلى منجزات أبو الحسن البصري الذي ابتكر (آلة الحلق) التي سهلت تحديد مواقع النجوم، لافتة إلى ابن الهيثم ودوره في تأسيس علم البصريات، وغيرها من منجزات في مجالات علمية متعددة.

كما أطلق المركز حزمة متكاملة من البرامج والفعاليات الثقافية المصاحبة للمبادرة، شملت معرضا مُقاما في "قبة السلام" يوثق إسهامات العلماء المسلمين، بجانب جلسات حوارية، وسلسلة ثقافية مرئية، وأنشطة تسهم بمحتواها في إثراء المشهد الثقافي في إمارة أبوظبي.

وتجدر الإشارة إلى أن زيارة معرض "إسهامات العلماء المسلمين" متاحة خلال أوقات الزيارة الرسمية للجامع، ويمكن للجمهور متابعة مستجدات الفعاليات والأنشطة المصاحبة عبر الموقع الإلكتروني للمركز: www.szgmc.gov.ae، وعبر منصة إنستغرام: @szgmc_ae.