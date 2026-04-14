مصرف الإمارات المركزي ونظيره الفلبيني يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون المالي

أبوظبي- مانيلا في 14 أبريل/ وام/ وقع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وبنك الفلبين المركزي، خلال حفل افتراضي، مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون المالي وتطوير البنية التحتية للقطاع، بما يدعم العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين.

ووقع المذكرة بحسب بيان صحفي صادر اليوم، معالي خالد محمد بالعمى محافظ مصرف الإمارات المركزي، ومعالي الدكتور إيلي ريمولونا جونيور، محافظ بنك الفلبين المركزي.

وسيعمل الطرفان، بموجب المذكرة، على تمكين المعاملات المالية العابرة للحدود بسلاسة من خلال الربط بين منصات الدفع الفوري في كلا البلدين، ودراسة الخيارات المستقبلية لربط المقاسم الوطنية للبطاقات وأنظمة المراسلات المالية.

وتهدف هذه المبادرة إلى تسهيل عمليات المعالجة والتسوية المالية، وتعزيز التوافق التشغيلي، إضافة إلى تبادل الخبرات في تطوير منصات العملات الرقمية للمصارف المركزية "CBDC" المخصصة للأفراد والمؤسسات.

كما تضع المذكرة أطر للتعاون في المجالات الرئيسية للتكنولوجيا المالية "فينتيك"، لا سيما التمويل المفتوح والأصول الرقمية، بجانب تعزيز العمل المشترك في تطوير قطاع الصيرفة والتمويل الإسلامي.

ويعكس هذا الاتفاق الإستراتيجي التزام البلدين المشترك بدفع عجلة الابتكار في القطاع المالي، وتقديم حلول آمنة وفعالة، بما يخدم المصالح المشتركة ويقوي الروابط الثنائية.

وقال معالي خالد محمد بالعمى، إن هذا الاتفاق يمثل خطوة هامة نحو بناء منظومة مالية أكثر ترابطاً وابتكاراً بين دولة الإمارات وجمهورية الفلبين، ومن خلال تبني تقنيات الدفع المتقدمة وتبادل الخبرات، نرسي اليوم دعائم حقبة جديدة من التكامل الاقتصادي المستدام والنمو القائم على أسس الابتكار.

من جهته، أكد الدكتور إيلي ريمولونا جونيور، أن هذه الشراكة تمثل خطوة مهمة في دعم جهود بنك الفلبين المركزي الرامية إلى تسريع رقمنة أنظمة الدفع وتعزيز كفاءة المعاملات العابرة للحدود.

وأضاف أن ذلك ينعكس بشكل مباشر على الجالية الفلبينية العاملة في دولة الإمارات، من خلال توفير قنوات تحويل أموال أكثر كفاءة وخدمات مالية متطورة تدعم أُسرِهم في الفلبين، مؤكدا وجود فرص كبيرة للتعاون في مجالي الصيرفة والتمويل الإسلامي، بما يسهم في بناء منظومة مالية متينة وشاملة.