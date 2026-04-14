"الدار" تطرح المرحلة الأولى من مشروع "ياس بارك بليس" في جزيرة ياس

أبوظبي في 14 أبريل/ وام/ أعلنت الدار العقارية طرح المرحلة الأولى من مشروعها السكني الجديد "ياس بارك بليس" في قلب جزيرة ياس، في خطوة تعكس توجهاً لإعادة صياغة مفهوم الحياة اليومية ضمن بيئات خضراء متكاملة، بما يعزز مكانة الجزيرة كواحدة من أبرز الوجهات الحيوية في دولة الإمارات.

ويضم المشروع ستة مبانٍ متوسطة الارتفاع، تتكامل فيما بينها لتشكّل نواة مجمّع سكني حديث، ويقع في الجانب الشمالي من الجزيرة، مستفيداً من موقع إستراتيجي بالقرب من مشروع عالم ومنتجع ديزني أبوظبي المرتقب، ونادي ياس إيكرز جولف آند كانتري كلوب، بجانب مجموعة من الوجهات الترفيهية العالمية التي تعزز جاذبية الموقع، ومنها ياس مول وعالم فيراري أبوظبي وسي وورلد أبوظبي وعالم وارنر براذرز أبوظبي وحلبة مرسى ياس وياس ووتروورلد وياس لينكس وتوب جولف.

ويقدّم المشروع نموذجاً سكنياً يجمع بين الانفتاح على الطبيعة وتعزيز الترابط المجتمعي، إذ يتمتع بإطلالة مباشرة على ياس سنترال بارك، بما يتيح للسكان الاستفادة من المساحات الخضراء المحيطة، فيما تقرر طرح وحدات المرحلة الأولى للبيع ابتداءً من يوم الخميس 16 أبريل الجاري.

ويتوسط المجمّع بوديوم مستوحى من الواحات الصحراوية، ويضم مجموعة من الحدائق متعددة الوظائف، تشمل حديقة "أكوا" المزودة بعناصر مائية تسهم في تبريد الأجواء، وحديقة "ريفلكتيف" التي تحتوي على مسبح ومساحات مظللة للاسترخاء، وحديقة "الزن" المخصصة لليوغا والتأمل، إضافة إلى مساحات مهيأة للعمل المشترك في الهواء الطلق.

كما يوفر المشروع مرافق مجتمعية متكاملة تشمل مساحات عشبية ومدرجات مخصصة للفعاليات والتجمعات، بجانب مجمّع مسابح عائلي وآخر مخصص للبالغين، ومناطق لعب طبيعية للأطفال، فضلاً عن منشأة رياضية مغلقة، إضافة إلى مسارات مظللة وتصميمات نباتية متعددة الطبقات.

ويستهدف المشروع الحصول على تصنيف "3 لآلئ" ضمن نظام "استدامة"، في تأكيد واضح على التزام "الدار" بتطبيق أعلى معايير الاستدامة، من خلال دمج حلول ترشيد استهلاك الطاقة واستخدام مواد بناء مستدامة، بجانب اعتماد تصاميم بيئية متوائمة مع المناخ المحلي، بما يضمن تحقيق أداء بيئي طويل الأمد والارتقاء بجودة الحياة داخل المجتمعات السكنية.