شرطة عجمان تنظم مختبر جودة الحياة الأمنية لتعزيز الابتكار والوقاية المجتمعية

عجمان في 14 أبريل/ وام/ نظّمت القيادة العامة لشرطة عجمان "مختبر جودة الحياة الأمنية 2026"، تحت شعار "معاً نحو مجتمع أكثر أماناً"، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتعزيز جودة الحياة الأمنية وترسيخ مفاهيم الوقاية المجتمعية والاستباقية.

حضر الملتقي، الذي عقد في نادي الشرطة للرياضة والرماية، عدد من قيادات و كبار الضباط من مديري الإدارات ورؤساء مراكز الشرطة، بجانب مشاركة واسعة من الضباط وأفراد الشرطة وممثلي الجهات المعنية.

قدم المختبر المقدم دكتور محمد بن هزيم السويدي، نائب مدير إدارة الاستراتيجية وتطوير الأداء، حيث استعرض أبرز المحاور المرتبطة بجودة الحياة الأمنية، ودور الابتكار في تطوير العمل الشرطي، مؤكداً أهمية توظيف التقنيات الحديثة والحلول الذكية في تعزيز كفاءة الأداء الأمني ورفع مستوى رضا المتعاملين.

وناقش المشاركون عدداً من المحاور المتعلقة بتحسين جودة الحياة، من أبرزها تعزيز الأمن الوقائي، وتفعيل الشراكة المجتمعية، ودعم المبادرات التي تسهم في تحقيق بيئة آمنة ومستقرة.

يأتي تنظيم المختبر ضمن إستراتيجية شرطة عجمان الرامية إلى الابتكار في العمل الشرطي، والارتقاء بالخدمات الأمنية بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو تحقيق جودة الحياة وتعزيز سعادة المجتمع.