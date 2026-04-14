عبدالعزيز بن حميد يطّلع على سير عمل لجنة التثمين والمصالحة في عجمان

عجمان في 14 أبريل/ وام/ اطّلع الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان، على سير عمل لجنة التثمين والمصالحة، خلال ترؤسه اجتماعها الدوري، مؤكداً ضرورة الالتزام بالمصداقية في اتخاذ قرارات التقييم وتسعير العقارات، بما يضمن حفظ حقوق الملاك والمتعاملين في الإمارة.

وشدد على أهمية تبني آليات التسوية الودية بوصفها خياراً فعالاً يسهم في تقليل المنازعات القضائية وتسريع حسم الخلافات.

وأثنى على جهود أعضاء اللجنة في معالجة الشكاوى العقارية وتقريب وجهات النظر بين الأطراف، بما يحقق حلولاً توافقية عادلة، داعياً إلى مواصلة العمل للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لملاك العقارات.

وأشاد الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي بمشروع أتمتة خدمة التقييم العقاري، ودوره في تسريع إنجاز المعاملات، وتقليل الأخطاء البشرية، ورفع دقة التقديرات، بما ينعكس إيجاباً على رضا المتعاملين ويدعم اتخاذ القرار لدى الجهات المعنية.

من جانبه، ثمن حمد غانم الشامسي، رئيس لجنة التثمين والمصالحة، اهتمام الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي ومتابعته المستمرة لعمل اللجنة، ودعمه لرفع كفاءة منظومة التقييم العقاري وتعزيز دقة المؤشرات السوقية، بما يسهم في ترسيخ الشفافية وتطوير الإجراءات التنظيمية.