حاكم أم القيوين يوجّه بمنح أراضٍ سكنية للمواطنين

أم القيوين في 14 أبريل/ وام/ بتوجيهاتٍ كريمة من صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، تم اعتماد 241 قطعة أرض سكنية للمواطنين المستحقين لمنح الأراضي السكنية، ضمن المبادرات الحكومية الهادفة إلى توفير الحياة الكريمة وتعزيز الاستقرار الأسري للمواطنين.

وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص سموه على تلبية احتياجات أبناء الإمارة، وتعزيز الاستقرار الأسري والحياة الكريمة لهم بما يتماشى مع منظومة الرفاه المجتمعي وجودة الحياة التي تحرص دولة الإمارات على إرساء دعائمها وترسيخ مقوماتها لمواطنيها.

وأكدت الجهات المختصة أن عملية التوزيع ستتم وفق الإجراءات المتبعة، بما يضمن الشفافية والعدالة في منح الأراضي، مشيرةً إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد المزيد من المبادرات والمشاريع الإسكانية.