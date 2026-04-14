متحف زايد الوطني يطلق برنامج "من المتحف إلى المجتمع" في مختلف إمارات الدولة

أبوظبي في 14 أبريل/ وام/ يُوسّع متحف زايد الوطني، المتحف الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، نطاق حضوره خارج جدرانه من خلال برنامج تواصل مجتمعي بعنوان "من المتحف إلى المجتمع: حوار ثقافي حي بين إمارات الدولة"، في مبادرة تنقل صالات العرض والمقتنيات والسرديات إلى مختلف أنحاء الدولة، وتعزز التفاعل المباشر مع المجتمعات.

ومن خلال سلسلة من الجلسات الحوارية، يربط البرنامج الجمهور بمجموعة من الخبراء في المجال الثقافي، مسلطاً الضوء على التجارب الإنسانية والمعارف المجتمعية والاكتشافات التي أسهمت في تشكيل التاريخ الوطني وإثراء صالات العرض ومقتنيات المتحف.

كما يطرح البرنامج الاكتشافات الأثرية للنقاش العام بصفتها جزءاً من السردية الوطنية، ليستكشفها الجمهور إلى جانب التجارب الإنسانية والبحوث العلمية والتفسيرات القيّمية لتشكل معاً مجموعة من العناصر المترابطة التي تعكس تاريخ دولة الإمارات وتضاريسها الطبيعية وعمقها الثقافي.

وقالت نصره البوعينين، مدير إدارة التعليم والمشاركة المجتمعية في متحف زايد الوطني، إن برنامج "من المتحف إلى المجتمع" يمثل امتداداً لكل ما نؤمن به في متحف زايد الوطني، فسردية المتحف لا تكتمل دون الناس، لافتة إلى أن الهدف ليس التلقين، بل إثارة التساؤل والدعوة إلى الحوار، وجمع الاكتشافات الأثرية والتجارب الإنسانية والمعارف الثقافية ضمن سياق واحد.

وأضافت أن كل مجتمع يزوره البرنامج يحمل جزءاً من هذه السردية الوطنية، ويؤكد هذا البرنامج الالتزام بضمان رؤية كل فرد لنفسه ضمن تلك السردية، مؤكدة أن التفاعل المجتمعي ليس خياراً، بل هو الأساس الذي تنطلق منه جميع أعمال المتحف.

وانطلق البرنامج في إمارة دبي من خلال أولى جلساته في متحف الشندغة، أكبر متحف تراثي في دولة الإمارات، التابع لهيئة الثقافة والفنون بتاريخ 9 أبريل الجاري، حيث جمع الجمهور لاستكشاف التراث البحري للدولة وتقاليد المجتمعات الساحلية، من خلال جلسات حوارية وعروض أداء تقليدية.

ويعود البرنامج إلى دبي بتاريخ 19 أبريل في السركال أفنيو، من خلال جلسات تتناول دور الفن والرموز والثقافة المادية في تشكيل الهوية في المنطقة، إلى جانب ورش عمل تفاعلية تستهدف مختلف الفئات العمرية.

بعد ذلك، ينتقل البرنامج إلى مجلس أمين الشرفاء في عجمان بتاريخ 29 أبريل، ثم إلى متحف العين بتاريخ 18 مايو، وبيت الحكمة في الشارقة بتاريخ 21 مايو، على أن يواصل رحلته في باقي إمارات الدولة حتى يونيو 2026.