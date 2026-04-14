تأهل نجوم منتخب الإمارات لربع نهائي بطولة الجوكر للسنوكر

دبي في 14 أبريل/ وام/ تأهل عدد من لاعبي منتخب الإمارات للسنوكر إلى الدور ربع النهائي من بطولة سلطان الجوكر للسنوكر، التي ينظمها اتحاد الإمارات لألعاب البلياردو، بمقر أكاديمية الاتحاد، بمشاركة نحو 120 لاعباً من الدوليين والمقيمين.

وشهدت منافسات دور الـ 16 أمس، فوز خالد الكمالي على محمد أحمد عبدالله 4 - 3، ومحمد شهاب على صديق إرشاد 4 - 0، وعيسى السيد على عثمان أحمد 4 - 2، وعبد الرحمن سيف على وسيم مفتي 4-3، ومحمد عمران على عادل محمد 4-0، ومحمد نعمان على أنيل جون 4 - 2، وعبدالله نور أمين على خليفة المهيري 4 - 1، فيما خسر محمد الجوكر أمام نديم جول بنتيجة 3 - 4.

وتشهد منافسات الدور ربع النهائي مواجهات تجمع خالد الكمالي مع محمد عمران، وعبد الرحمن سيف مع نديم جول، وعيسى السيد مع محمد نعمان، ومحمد شهاب مع عبدالله نور أمين.