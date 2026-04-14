علي النعيمي يشارك في اجتماع تنفيذية الاتحاد البرلماني الدولي في إسطنبول

إسطنبول في 14 أبريل/ وام/ شارك معالي الدكتور علي راشد النعيمي رئيس مجموعة المجلس الوطني الاتحادي في الاتحاد البرلماني الدولي، في اجتماع اللجنة التنفيذية للاتحاد، بصفته رئيس الفريق المعني بالحل السلمي للأزمة الأوكرانية الروسية، وذلك ضمن اجتماعات الجمعية العامة 152 للاتحاد، والدورة 217 للمجلس الحاكم، التي تستضيفها الجمعية الوطنية الكبرى التركية خلال الفترة من 14 إلى 19 أبريل 2026، في مدينة إسطنبول بالجمهورية التركية، تحت شعار: "تعزيز الأمل، وضمان السلام، وتحقيق العدالة للأجيال القادمة".

واستعرض معالي الدكتور علي النعيمي، تقرير عمل الفريق الذي تضمن الجهود المبذولة من قبل الاتحاد البرلماني الدولي لتعزيز وتشجيع الحوار المباشر بين الجانبين الأوكراني والروسي، مؤكدا أن فريق الاتحاد يعمل على دعم المبادرات والبرامج الإنسانية التي تخدم الطرفين، وتسهم في تحقيق تقدم إيجابي في هذا الملف.