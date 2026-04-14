" الفجيرة الخيرية"تستعرض إنجازات 2025

الفجيرة في 14 أبريل/ وام/ عقد مجلس إدارة جمعية الفجيرة الخيرية اجتماعه الدوري، أمس، برئاسة معالي سعيد بن محمد الرقباني رئيس مجلس الإدارة، وبحضور أعضاء المجلس، حيث ناقش عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال.

واستعرض المجلس خلال الاجتماع أبرز إنجازات الجمعية خلال العام 2025، حيث بلغ إجمالي عدد المستفيدين من مشاريعها 854,594 مستفيداً .

واطلع المجلس على تقرير إنجازات أول ثلاثة أشهر من عام 2026، حيث بلغ إجمالي المدفوعات 20,542 مليون درهم وأعداد المستفيدين 11،659 مستفيدا ، كما بلغ عدد المستفيدين من مشروع حفظ النعمة 107،463 مستفيدا .

كما ناقش المجلس مؤشرات الأداء ونسب الإنجاز في مختلف المشاريع والبرامج .

وأكد الرقباني أن ما قدمته الجمعية من إنجازات تحققت بفضل من الله سبحانه وتعالى وثقة أصحاب الخير وتوجه بالشكر والتقدير إلى أعضاء مجلس الادارة وحثهم والإدارة التنفيذية على السعي لتحقيق المزيد من التميز في مختلف برامج الجمعية وأنظمتها الإدارية والمالية .