جامعة الشارقة تخرج عددا من منتسبي دبلوم القيادة في التعليم الطبي

الشارقة في 14 أبريل /وام/ احتفت جامعة الشارقة بتخريج عدد من منتسبي الدبلوم المهني في القيادة في التعليم الطبي، الذي نظمه مركز التعليم الطبي بالجامعة بالتعاون مع مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف .

وأكد سعادة الدكتور عصام الدين عجمي مدير الجامعة، أن هذا البرنامج يجسد نموذجاً عملياً للشراكة بين مؤسسات التعليم العالي وقطاع الخدمات الصحية، ويعكس التزاماً مشتركاً بتطوير الكفاءات الوطنية في مجال الرعاية الصحية المتكاملة، مشيرا إلى أن البرنامج ركّز على تطوير مهارات التفكير القيادي وإعداد المشاركين ليكونوا مدربين لزملائهم، بما يسهم في توسيع أثره داخل بيئة العمل، مؤكداً حرص الجامعة على تقديم برامج تعليمية وتدريبية ترتبط باحتياجات المجتمع وتدعم أولويات الدولة.

وثمّن دعم سمو الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي نائب حاكم الشارقة رئيس جامعة الشارقة، لدوره في تعزيز مسيرة الجامعة وبرامجها الوطنية.

وأعرب سعادة مشعل عبد الكريم جلفار المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، عن اعتزازه بالشراكة مع جامعة الشارقة، واصفاً إياها بالنموذج الوطني الرائد في التكامل بين المعرفة الأكاديمية والخبرة العملية .

وأوضح الدكتور محمد حسن طه مدير مركز التعليم الطبي بجامعة الشارقة، أن البرنامج جاء تماشياً مع التوجهات الاستراتيجية للمركز، وبناءً على تحليل دقيق للاحتياجات التدريبية، بما يضمن توافق مخرجاته مع متطلبات العمل في قطاع الخدمات الطبية الطارئة.

وأكدت منال خميس آل علي ممثلة خريجي البرنامج، أن البرنامج شكّل تجربة تعليمية متكاملة أسهمت في صقل مهاراتهم وتعزيز جاهزيتهم للعمل الميداني، مشيرة إلى أن ما تحقق يمثل بداية لمسؤولية أكبر في دعم وتطوير منظومة الإسعاف.