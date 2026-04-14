بحضور زايد بن حمد.. جمعية الإمارات للخيول العربية تحتفي بإنجازات الموسم وتوقع شراكات استراتيجية

أبوظبي في 14 أبريل/ وام / نظمت جمعية الإمارات للخيول العربية، أمس، حفل ختام الموسم 2025–2026 في فندق ريتز كارلتون بأبوظبي، بحضور معالي الشيخ زايد بن حمد آل نهيان، نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية، في أمسية احتفت بإنجازات الموسم وعززت آفاق التعاون المستقبلي في قطاع الخيل العربية.

وحضر الحفل أيضاً سعادة الدكتور أحمد ناصر الريسي، رئيس اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، وسعادة الدكتور محمد حمد الكويتي، رئيس مجلس الامن السيبراني، وسعادة غانم مبارك الهاجري، وكيل وزارة الرياضة ، وسعادة الدكتور علي بن تميم ، رئيس مركز أبوظبي للغة العربية، وسعادة محمد أحمد الحربي المدير العام لجمعية الإمارات للخيول العربية، وسعادة ريم يوسف الشمري ، المدير العام مكتب المؤسس، وياسر سعيد المزروعي، رئيس دائرة البنية التحتية الرقمية والمشاريع التجارية والرأسمالية في شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، وعبدالله الهاملي، الرئيس التنفيذي للمدن الاقتصادية والمناطق الحرة بمجموعة موانئ أبوظبي «كيزاد»، و خلود خليفة النعيمي، مدير أول لتميز الأعمال بالشركة الوطنية للأعلاف، الى جانب نخبة من المسؤولين والشركاء والرعاة وملاك الخيل.

وشهد الحفل توقيع مذكرتي تفاهم، الأولى مع الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات، في خطوة تعكس حرص الجمعية على تعزيز القيم المجتمعية ونشر الوعي، والثانية مع اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، بهدف تطوير منظومة العمل المشترك والارتقاء بمستوى الفعاليات والبطولات.

وتضمن الحفل تكريم الجهات الراعية والداعمة لمسيرة بطولات الخيل العربية، حيث شمل التكريم شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، ومجموعة موانئ أبوظبي «كيزاد»، والشركة الوطنية للأعلاف، تقديراً لدورها في دعم وتنظيم البطولات وتعزيز استدامتها. كما كرّمت الجمعية عدداً من الجهات والمؤسسات الداعمة لمنظومة الخيل العربية، شملت مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، وقنوات أبوظبي الرياضية، ومربط دبي للخيول العربية، ومربط عجمان للخيول العربية، وعدد من الشركاء، تقديراً لدورهم في إبراز هذا الإرث الأصيل ونقل الصورة المشرقة لعروض جمال الخيل العربية.

وأكد سعادة اللواء دكتور أحمد ناصر الريسي، أن حفل التكريم لجمعية الإمارات للخيول العربية يعد رسالة دعم لملاك ومربي الخيول، وهو ما اعتادوا عليه من القيادة الرشيدة من خلال تكريم أصحاب الإنجازات، وممن يبذلون الجهد، خاصة في المجال الرياضي.

مشيرا إلى أن هناك نمواً كبيراً في هذه الرياضة، وطفرة غير مسبوقة على جميع الأصعدة، الأمر الذي يسهم في تطورها ووصولها إلى المكانة التي تستحقها.

وحول توقيع الاتفاقية بين اتحاد الإمارات للفروسية وجمعية الإمارات للخيول العربية، أوضح أنها تأتي في إطار التنسيق في مجال تسجيل الخيول العربية، والتكامل بين المؤسسات الرياضية، لتسهيل مهمة ملاك الخيل في الإمارات، خاصة مع الزيادة الكبيرة في عدد الإسطبلات وملاك الخيول، والتحول إلى الخدمات الذكية، وهو هدف دولة الإمارات في التكامل وتصفير البيروقراطية.

وفي جوائز جمعية الإمارات للخيول العربية للموسم 2025–2026، تُوِّجت “إي دي حياة” لفيصل عبد الله الشحي بجائزة المركز الأول للمهرات عمر سنة، فيما أحرزت “آر كي نادرة” لمربط الجواهر صدارة فئة المهرات، وذهبت جائزة الأفراس إلى “روعة مغيدر” لراشد سيف الزعابي.

وفي فئات الذكور، أحرز المركز الأول لفئة الأمهار عمر سنة “جمران الهواجر” لغانم محمد الهاجري، فيما تُوِّج “أم زد أديب” لخليفة النعيمي بجائزة المركز الأول للأمهار، وحصد “رمز الياه” لمحمد أحمد عبد اللطيف آل علي المركز الأول لفئة الفحول.

وتُمنح الجوائز وفق نظام النقاط المعتمد للخيول المسجلة في سجل أنساب جمعية الإمارات للخيول العربية، حيث تُوزَّع الجوائز حتى المركز العاشر بواقع 10 جوائز لكل فئة، وبإجمالي 60 جائزة، فيما تبلغ القيمة الإجمالية للجوائز 3 ملايين درهم.

كما تضمن الحفل تكريم الفائزين بجوائز مسابقة التصوير التي أطلقتها الجمعية بالتعاون مع اتحاد المصورين العرب ضمن بطولة أبوظبي الدولية لجمال الخيل العربية، والتي هدفت إلى توثيق جمال الخيل العربية وحركتها وروحها التنافسية من خلال عدسات المصورين. وتم اختيار أفضل ثلاث صور من قبل لجنة تحكيم معتمدة، حيث حصل مصعب عبد القادر صالح على المركز الأول ونال جائزة مالية قدرها 10,000 درهم إماراتي، فيما حصل عقيل الجمل على المركز الثاني ونال 7,000 درهم، وحصل مصطفى أحمد الجندي على المركز الثالث ونال 5,000 درهم.

وعقب انتهاء مراسم الحفل حضر معالي الشيخ زايد بن حمد آل نهيان، الملتقى السنوي الثاني للملاك والمربين، حيث استمع إلى آرائهم ومقترحاتهم الرامية إلى تطوير العمل والارتقاء بنشاط عروض الخيل العربية، مؤكداً العمل على دراسة تلك المقترحات وتنفيذها، وأن أبواب الجمعية ستظل مفتوحة أمام الجميع لتعزيز التواصل.

وأعلن محمد أحمد الحربي المدير العام جمعية الإمارات للخيول العربية، أنه في إطار جهود الجمعية المستمرة لتطوير البنية الرقمية وتعزيز التكامل بين الجهات المعنية بقطاع الفروسية، تطلق الجمعية اليوم خدمة رقمية جديدة عبر موقعها الإلكتروني وتطبيقها الذكي، تتيح عرض نتائج مسابقات جمال الخيل العربية وسباقات السرعة، بما يسهم في تسهيل الوصول إلى المعلومات للملاك والمربين والعارضين وكافة المهتمين، وذلك ضمن استراتيجية الجمعية الهادفة إلى تطوير منظومة الخدمات الرقمية والارتقاء بتجربة المستخدمين.

وتُمكّن الخدمة الجديدة مستخدمي موقع وتطبيق الجمعية عبر سجل أنساب الخيول العربية من الاطلاع على نتائج البطولات ومتابعة نتائج السباقات بشكل مباشر ومحدث، إلى جانب تفاصيل الأشواط وأسماء الخيول المشاركة والإحصائيات المرتبطة بالأداء، بما يعزز تجربة المتابعين ويرتقي بمستوى التفاعل، ويؤكد ريادة الجمعية على المستوى الدولي في تقديم الخدمات الرقمية المتكاملة، بما يدعم انتشار سباقات الخيل ويعزز مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً رائداً في الفروسية.

من جانبه، أعرب بدر الشحي، أحد ملاك الخيول المتوجين خلال الحفل، عن سعادته بالتكريم، مؤكداً أنه دافع للمزيد من العمل ودعم الإنتاج المحلي، للمشاركة في مختلف المسابقات والبطولات المحلية والخارجية، لإبراز الدور الإماراتي في دعم مسابقات الخيول العربية.

وقال حمد سعيد المزروعي، أحد الملاك المكرمين أيضاً، إن التكريم دافع كبير من أجل المشاركة في مختلف المسابقات، وتجديد الإنتاج المحلي بصورة مستمرة، ليكون جاهزاً لأقوى المشاركات المحلية والخارجية، من أجل رفع علم الإمارات في مختلف المحافل.