سالم بن سلطان القاسمي يفتتح معرض "تواصل ثقافي" برأس الخيمة

رأس الخيمة في 14 أبريل / وام / تحت رعاية وحضور الشيخ المهندس سالم بن سلطان بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الطيران المدني، رئيس مجلس إدارة مطار رأس الخيمة الدولي، نظم مركز رأس الخيمة الثقافي الإبداعي التابع لوزارة الثقافة، معرضاً للصور الفوتوغرافية بعنوان " تواصل ثقافي" للمصور أحمد بن خليفة بن محمد الشحي من سلطنة عمان الشقيقة .

وتجوّل الشيخ سالم بن سلطان القاسمي بعد افتتاحه المعرض في أروقته حيث استمع إلى شرح مفصل من المصور أحمد الشحي حول الأعمال المعروضة التي وثقتها عدسته، والتي تسلط الضوء على عمق الموروث الشعبي والروابط المجتمعية.

أكد الشيخ سالم بن سلطان القاسمي، أن معرض "تواصل ثقافي" يمثل جسراً بصرياً يثبت أن الثقافة هي الروح الجامعة، مشيراً إلى أن الفنون البصرية، ولا سيما التصوير الفوتوغرافي، تعد لغة عالمية تعزز قيم التواصل بين الأجيال والثقافات المختلفة.

وأشاد الشيخ سالم بن سلطان القاسمي بالدور الريادي الذي تضطلع به وزارة الثقافة في نشر الوعي الفني من خلال مركزها الثقافي الإبداعي برأس الخيمة الذي تحول بفضل إمكانياته إلى رافد ثقافي هامة في تنظم الفعاليات النوعية، مثمناً الشراكة الفاعلة للمركز مع مختلف المؤسسات المحلية في الإمارة.

وقالت موزة سالم المسافري، مدير مركز رأس الخيمة الثقافي الإبداعي، بأن تنظيم المعرض يأتي ضمن استراتيجية المركز المستمرة للاحتفاء بالمبدعين والفنانين وتوفير منصة مثالية لعرض نتاجهم الفني.

وأوضحت أن المعرض يهدف بشكل أساسي إلى إبراز ثراء التراث والثقافة من خلال عدسة المصور بأسلوب فني معاصر، مما يساهم في تعزيز الوعي الثقافي لدى الزوار، وبناء حلقة وصل معرفية تربط عراقة الماضي بجماليات الحاضر.

وحضر حفل الافتتاح عدد من المسؤولين والمثقفين والفنانين والمهتمين بالحراك الثقافي.