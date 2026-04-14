غرف حسية في محطتي السطوة وعود ميثاء للحافلات لأطفال التوحد

دبي في 14 أبريل/وام/ دشّنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي مشروع "الغرف الحسّية" في محطتي السطوة وعود ميثاء للحافلات، بهدف تحسين تجربة التنقّل لدى أصحاب الهمم من فئة الأطفال ذوي التوحّد.

وحرصت الهيئة على استغلال مرافقها وتحويلها إلى نقاط خدمة ذات قيمة مضافة، مؤكدة التزامها بمسؤوليتها المجتمعية، عبر تطويع التكنولوجيا والابتكار لخلق بيئة شاملة تضمن دمج كافة فئات المجتمع بكرامة ورفاهية.

وتُعدّ الغرف الحسّية بيئة مصممة بعناية لتوفير تجربة تساعد على تحقيق التوازن بين الاسترخاء والتحفيز، بما يتناسب مع الاحتياجات الفردية لذوي التوحّد. وتشمل هذه الغرف مجموعة من العناصر المتطورة، أبرزها أنظمة إضاءة ذكية خافتة تهيئ أجواء مريحة، وعناصر تفاعلية مثل الأراجيح لتعزيز الراحة الجسدية، إضافة إلى مؤثّرات سمعية وبصرية تجمع بين الموسيقى الهادئة والمشاهد الطبيعية والمناظر الملونة، بما يسهم في تقليل التوتر الحسّي.