الإمارات والسنغال تعقدان اجتماعاً لممثلي الدول الـــ 12 التي تتولى رئاسة الحوارات التفاعلية لــ "مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026"

أبوظبي في 14 أبريل/ وام/ عقدت الإمارات العربية المتحدة وجمهورية السنغال، بصفتهما الدولتين المستضيفتين المشتركتين لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، اجتماعاً افتراضيًا رفيع المستوى، بمشاركة الوزراء وكبار المسؤولين الممثلين للدول الاثنتي عشرة التي تتولى رئاسة الحوارات التفاعلية الستة للمؤتمر. ويعد هذا الاجتماع الثاني من نوعه عقب الاجتماع التحضيري رفيع المستوى الذي عقد في داكار يومي 26 و27 يناير 2026.

وساهم الاجتماع في تعزيز التوافق السياسي رفيع المستوى، وترسيخ الاتساق بين الأولويات الرئيسية، كما أتاح فرصة لاستعراض التقدم المحرز في التحضيرات لكل حوار تفاعلي، مع تحديد أوجه التكامل بين الحوارات الستة. كما تبادل الوزراء وكبار المسؤولين وجهات النظر حول سبل الارتقاء بقضية المياه على الأجندة العالمية، والحفاظ على الزخم السياسي، وحشد الموارد، ودفع العمل المنسق والمستدام على المدى الطويل.

وخلال الاجتماع، أكد سعادة عبدالله بالعلاء، مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة، أنه رغم الظروف الراهنة، تظل دولة الإمارات، وعلى أعلى المستويات السياسية، ثابتة في التزامها بعقد مؤتمر ناجح ومؤثر يحقق أثرا ملموسا.

وأضاف سعادته: "ما نبنيه معاً غير مسبوق. التوقعات مرتفعة، وأنا على ثقة بأننا من خلال العمل المشترك سنتمكن من تحقيق تحول حقيقي في مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 في أبوظبي".

من جانبه، أشار معالي الشيخ تيجاني ديي، وزير المياه والصرف الصحي في جمهورية السنغال، على أنه في ظل التحديات المتزايدة في عالم دائم التغير، يجب أن نجعل من المياه محركاً رئيسياً للسلام والتضامن والتنمية. إن ضمان مستقبل هذا المورد الحيوي للإنسان وكوكب الأرض يتطلب تعاونًا فعالًا، واستثمارات مبتكرة وكافية، وقبل كل شيء، تعددية أطراف مسؤولة وموجهة نحو العمل المشترك بما يخدم الإنسان والتنوع البيولوجي والأجيال القادمة".

ويأتي هذا الاجتماع استكمالًا لشهرين من التنسيق المكثف على المستوى الفني بين الدولتين المستضيفتين للمؤتمر ورؤساء الحوارات الستة. وفي هذا السياق، عقدت نقاط الاتصال الفنية للدول الاثنتي عشرة اجتماعًا في 25 مارس الماضي في روما، على هامش الاجتماع الثالث والأربعين لمؤتمر "UN-Water"، والذي يُعد الأكبر من نوعه، حيث جرى استعراض خطط العمل، ومواءمة أساليب العمل، وتعزيز التنسيق مع منظومة الأمم المتحدة طوال العملية التحضيرية.

ويهدف مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، الذي تستضيفه دولة الإمارات والسنغال في أبوظبي، إلى تسريع تنفيذ الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة والمتعلق بضمان توافر المياه وخدمات الصرف الصحي للجميع، وإدارتها إدارة مستدامة.

يذكر أنّ رئاسة الحوارات التفاعلية التي تمّ اختيارها في يناير 2026، جاءت على النحو التالي:

• المياه من أجل الشعوب: غانا وسويسرا

• المياه من أجل الازدهار: الصين وإسبانيا

• المياه من أجل كوكب الأرض: مصر واليابان

• المياه من أجل التعاون: فنلندا وزامبيا

• المياه في العمل متعدد الأطراف: ألمانيا والمكسيك

• الاستثمارات من أجل المياه: فرنسا وجنوب أفريقيا