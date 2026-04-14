افتتاح "كوريان بافيليون" في مستشفى برجيل أبوظبي

أبوظبي في 14 أبريل /وام/ افتتح مستشفى برجيل أبوظبي، التابع لـ برجيل القابضة، جناح "كوريان بافيليون" بهدف نقل الخبرات السريرية الكورية المعتمدة إلى داخل دولة الإمارات والمنطقة، وتوسيع نطاق الوصول إلى نماذج علاجية متطورة دون الاضطرار إلى السفر للخارج.

وشهد حفل الافتتاح حضور معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وجونغ كيونغ جوي القائم بأعمال سفير جمهورية كوريا لدى الدولة، وسعادة حمد صياح المزروعي وكيل دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، إلى جانب الدكتور شمشير فاياليل رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبرجيل القابضة، وعمران الخوري عضو مجلس الإدارة، إلى جانب نخبة من القيادات والمسؤولين.وفي إطار تعزيز التعاون الدولي، وقّع المستشفى مذكرة تفاهم مع مستشفى جامعة كوريا أنام، بهدف دعم الشراكة السريرية وتبادل الخبرات، بما يتيح استضافة أطباء زائرين من كوريا لإجراء عمليات جراحية دقيقة في أبوظبي، وتعزيز تبادل المعرفة والارتقاء بمستوى الأداء الجراحي وجودة رعاية المرضى ضمن إطار مؤسسي منظم.

ويأتي إنشاء الجناح استجابةً للطلب المتزايد من المرضى في المنطقة الذين كانوا يتجهون إلى كوريا الجنوبية لإجراء فحوصات تشخيصية متقدمة أو عمليات جراحية معقدة أو برامج إعادة تأهيل متخصصة، حيث تم استقطاب أطباء تلقّوا تدريبهم في كوريا ودمج مسارات علاجية متقدمة ضمن منظومة مستشفيات برجيل، بما يضمن نقل الخبرة إلى البيئة المحلية.

ويقدّم الجناح منظومة خدمات تخصصية تشمل جراحة العظام، وجراحة الأعصاب والعمود الفقري، والطب الفيزيائي وإعادة التأهيل، وجراحة المسالك البولية، وجراحة الأنف والأذن والحنجرة، إضافة إلى الطب الباطني وطب الأسنان .

وأكد الدكتور شمشير فاياليل أن افتتاح الجناح يشكّل خطوة استراتيجية لمعالجة التحديات التي تواجه المرضى عند البحث عن رعاية طبية متقدمة خارج الدولة، موضحاً أنه يوفر مستوى موازياً لما تقدمه المؤسسات الطبية الكورية من دقة وتميز سريري وبروتوكولات إعادة تأهيل متقدمة، ولكن ضمن بيئة محلية ميسّرة.

من جانبه، أوضح الدكتور جيسون بارك، استشاري جراحة العظام المتخصص في الكتف والطرف العلوي ومدير الجناح الكوري، أن هذه المبادرة تعكس التزاماً مشتركاً بالطب الدقيق والرعاية المرتكزة على المريض، مشيراً إلى أن النظام الصحي الكوري يقوم على تدريب سريري مكثف، وتقنيات جراحية طفيفة التوغل، وبرامج إعادة تأهيل منظمة، وهي عناصر سيتم تقديمها ضمن بيئة برجيل متعددة التخصصات، بما يضمن تقييماً شاملاً وعلاجاً دقيقاً ومتابعة منسقة.



