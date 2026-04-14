فريق ألعاب القوى بنادي الإمارات يحقق 11 ميدالية في بطولة نائب رئيس الدولة

رأس الخيمة في 14 أبريل / وام / حصد فريق ألعاب القوى بنادي الإمارات 11 ميدالية متنوعة في بطولة نائب رئيس الدولة لألعاب القوى، التي استضافها نادي خورفكان للمعاقين .

وجاءت أبرز النتائج بتتويج الفريق بالمركز الأول في فئة الرجال، إلى جانب تحقيق المركز الثاني في مسابقة القفز العالي والمركز الثاني في الوثب الطويل، فيما أحرز الفريق المركز الثالث في الوثب الثلاثي.

ونجح الفريق في حصد 6 ميداليات لفئة الرجال توزعت بين ميدالية ذهبية واحدة، وأربع ميداليات فضية، وميدالية برونزية واحدة.

كما كان لفئتي الناشئين والناشئات حضورا مميزا، حيث أضافوا 5 ميداليات أخرى شملت ميدالية فضية واحدة وأربع ميداليات برونزية .