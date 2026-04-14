سهيل بن بطي: حامل لقب"دوري الشطرنج الرقمي للمدارس" أمام فرصة كبيرة لمواجهة بطل عالمي

دبي في 14 أبريل/وام/ أكد سعادة الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم، الوكيل المساعد لقطاع التنمية والتنافسية الرياضية بوزارة الرياضة، رئيس اتحاد الإمارات الرياضي لمؤسسات التعليم المدرسي والجامعي، أن الوزارة تخطط لمنح بطل "دوري الشطرنج الرقمي للمدارس"، فرصة مواجهة أحد الأبطال العالميين في اللعبة.

وقال سعادته في تصريح لوكالة أنباء الإمارات" وام"، إن الوزارة أنجزت البطولة بجميع تفاصيلها في فترة زمنية قياسية، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، واتحاد الإمارات الرياضي لمؤسسات التعليم المدرسي والجامعي، واتحاد الشطرنج، مشيدا بالتجاوب الكبير من الطلبة مع المبادرة بعد إطلاقها، لتحفيزهم على ممارسة الأنشطة.

وأضاف أن الوزارة قدمت هذه المبادرة، مستهدفة مشاركة 3000 طالب وطالبة تحت شعار "العبها صح" غير أن الإقبال على التسجيل فاق التوقعات ووصل عدد الطلاب المسجلين أكثر من 6000 طالب وطالبة.

يذكر أن المرحلة التأهيلية انطلقت اليوم وتستكمل بعد غد الخميس، وتشمل ثلاث فئات عمرية هي الحلقة الأولى، والحلقة الثانية، والحلقة الثالثة ويتنافس الطلبة في كل حلقة بشكل منفصل، ليتأهل 6 فائزين عن كل فئة عمرية خلال اليومين إلى المرحلة النهائية (الماسترز)، ليصل إجمالي المتأهلين إلى 18 لاعباً يتنافسون لتحديد البطل.