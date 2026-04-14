مجلس كلباء الأدبي ينظم جلسة حوارية بعنوان"ضوء القصيد"

كلباء في 14 أبريل /وام/ نظمت دائرة الثقافة بالمنطقة الشرقية جلسة حوارية للشاعر راشد شرار بعنوان " راشد شرار.. بين ضوء القصيدة ومجد التجربة " بمجلس كلباء الأدبي بحضور الشيخ هيثم بن صقر القاسمي نائب رئيس مكتب سمو حاكم الشارقة بمدينة كلباء، وراشد محمد الزعابي مدير إدارة المنطقة الشرقية لدائرة الثقافة وعدد من المسؤولين والشعراء ومحبي الشعر الشعبي.

واستعرض الإعلامي عبدالله أحمد مسيرة الشاعر الذي بدأ مشواره الشعري في ثمانينيات القرن الماضي وعُرف بعمله الإعلامي وتقديمه البرامج التلفزيونية والإذاعية المختصة بالثقافة والشعر الشعبي، من أشهرها «مجالس الشعراء» على قناة دبي إضافة إلى شغله مناصب قيادية ثقافية مهمة.

من جانبه تطرق الشاعر شرار خلال الجلسة إلى الاهتمام الذي يوليه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة للشعر، بالإضافة إلى حديثه عن ذكرياته والتجارب التي خاضها في دروب الثقافة ومشاركاته في الجلسات الشعرية، وما قدمه من نصوص شعرية نبطية وألقى قصائد شعرية تعبيرا عن الحب والوفاء للقيادة الرشيدة.

وفي نهاية الجلسة ، كرم الشيخ هيثم بن صقر القاسمي الشاعر راشد شرار.