530 ميدالية و17 بطولة حصيلة الألعاب الفردية بنادي الشارقة خلال 2025

الشارقة في 14 أبريل / وام / أعلنت إدارة الألعاب الفردية بنادي الشارقة تحقيق 530 ميدالية ملونة على مستوى الألعاب الفردية باستثناء السباحة، و17 بطولة للفرق، بواقع 14 بطولة في الكاراتيه، وبطولة واحدة لكل من الجودو وكرة الطاولة والتايكواندو، منذ بداية موسم 2025 وحتى الآن.

وأكد المهندس سليمان عبدالرحمن الهاجري، عضو مجلس الإدارة رئيس إدارة الألعاب الفردية، أن النادي يضع ضمن أولوياته الاستراتيجية الاستدامة وبناء أجيال من الأبطال، بهدف الوصول إلى الألعاب الأولمبية مع المنتخبات الوطنية، من خلال اكتشاف المواهب ابتداءً من عمر أربع سنوات، وتأهيل اللاعبين وفق أفضل الممارسات الحديثة لتعزيز تنافسيتهم.

وأضاف أن النادي يستهدف الوصول إلى اللقب الـ 28 خلال الموسم الحالي، موضحا أن النادي وبالتعاون مع الاتحادات الوطنية المختلفة يسعى للارتقاء بجودة المنظومة وتحقيق نتائج مميزة على مختلف المستويات، وإعداد لاعبين للمشاركة في الألعاب الأولمبية.

وأشار إلى تحقيق لاعبي النادي نتائج مميزة في البطولات الخارجية مع المنتخبات الوطنية خلال الفترة الماضية، مع ترقب مشاركة اللاعب ناصر الزوين مع منتخب التايكواندو في بطولة العالم 2026 بأوزبكستان، لافتاً إلى وصول عدد لاعبي النادي في صفوف المنتخبات الوطنية، باستثناء الجوجيتسو والسباحة، إلى 45 لاعباً.

وأوضح أن النادي يستعد لخوض نحو 10 بطولات متبقية خلال الموسم الحالي في الكاراتيه، والقوس والسهم، والدراجات، والتايكواندو، بطموحات المنافسة على ألقابها، مشيداً بالدعم المستمر من مجلس الشارقة الرياضي ومجلس إدارة النادي برئاسة سعادة محمد بن هندي، لتطوير الألعاب الفردية وتوفير متطلبات تحقيق أفضل النتائج.