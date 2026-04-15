الذهب يتراجع مع ارتفاع الدولار

نيويورك في 15 أبريل/ وام/ تراجعت أسعار الذهب ⁠قليلا، اليوم "الأربعاء"، بعد أن سجلت أعلى مستوى لها خلال شهر مع استعادة الدولار بعض قوته.

وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 4828.07 دولار للأوقية "الأونصة"، عند الساعة 02:49 بتوقيت جرينتش، بعد أن سجل أعلى مستوى ​له منذ 18 مارس الماضي في وقت سابق من الجلسة.

واستقرت العقود الآجلة الأمريكية للذهب تسليم يونيو عند 4851.30 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع ​سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.8 % إلى 80.15 دولار للأوقية، وصعد ⁠سعر البلاتين 1.1% إلى 2126.14 دولار، بينما انخفض سعر البلاديوم 0.1% إلى 1585.60 دولار.

