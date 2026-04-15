صراع الهدافيين يقترب من النهاية في دوري أدنوك للمحترفين ولابا الأقرب للقب

أبوظبي في 15 أبريل/ وام/ تشهد منافسات دوري أدنوك للمحترفين حتى الجولة الـ 22 صراعا هجوميا قويا بين عدد من أبرز المهاجمين وصناع اللعب في المسابقة، في ظل تقارب المستويات وتنوع مصادر التسجيل بين الأندية، ما يعكس القوة الفنية والتنافسية التي يتمتع بها الدوري في الموسم الحالي.

ويتصدر كودجو لابا مهاجم العين قائمة الهدافين برصيد 21 هدفا، مواصلا حضوره المستمر في صدارة الترتيب، مؤكدا دوره المؤثر في الخط الأمامي لفريقه الذي يتصدر المنافسة، فيما يأتي خلفه عمر خربين لاعب الوحدة برصيد 16 هدفًا، في موسم يقدم فيه مستويات هجومية لافتة.

ويحتل المركز الثالث كل من طارق تيسودالي مهاجم خورفكان، ويوري سيزار لاعب شباب الأهلي برصيد 10 أهداف لكل منهما، بينما يأتي نبيل فقير لاعب الجزيرة في المركز الخامس برصيد 9 أهداف.

وسجل كل من كريم البركاوي مهاجم الظفرة، وشهريار موجانلو لاعب كلباء 8 أهداف لكل منهما، فيما ضمت قائمة اللاعبين الذين أحرزوا 7 أهداف أسماء عدة، من بينها سيمون بانزا من الجزيرة، ووليد أزارو مهاجم عجمان، ويوسف نياكاتي مهاجم بني ياس، ما يعكس القوة الهجومية في عدد كبير من الفرق.

وعلى مستوى صناعة اللعب، يتصدر دوسان تاديتش لاعب الوحدة قائمة الأكثر صناعة للفرص بـ 77 فرصة، إلى جانب 9 تمريرات حاسمة، ليؤكد حضوره الفاعل في الجانب الهجومي لفريقه، ويليه أليخاندرو روميرو لاعب العين بـ66 فرصة و7 تمريرات حاسمة، ثم نيكولاس خيمينيز لاعب الوصل بـ 52 فرصة و7 تمريرات حاسمة.

وبحسب رابطة المحترفين الإماراتية كشفت أرقام المساهمة التهديفية "الأهداف + التمريرات الحاسمة" استمرار كودجو لابا في صدارة القائمة بـ21 هدفًا وتمريرة حاسمة واحدة، متقدمًا على عمر خربين الذي حل ثانيًا بـ16 هدفًا وتمريرتين حاسمتين.

وجاء في المركز الثالث ثلاثة لاعبين برصيد 13 مساهمة تهديفية، هم طارق تيسودالي لاعب خورفكان، ويوري سيزار لاعب شباب الأهلي، وماتياس بالاسيوس لاعب العين، حيث سجل تيسودالي وسيزار 10 أهداف لكل منهما، بينما سجل بالاسيوس 7 أهداف وصنع 6 تمريرات حاسمة.

وفي المركز السادس، يأتي نبيل فقير لاعب الجزيرة برصيد 12 مساهمة، يليه أليخاندرو روميرو لاعب العين، ونيكولاس خيمينيز لاعب الوصل برصيد 11 مساهمة لكل منهما، في ظل الدور البارز الذي يلعبانه في صناعة الفرص إلى جانب التسجيل.

وضمت قائمة المركز التاسع ثلاثة لاعبين برصيد 10 مساهمات، هم شهريار موجانلو لاعب كلباء، ويوسف نياكاتي لاعب بني ياس، ودوسان تاديتش لاعب الوحدة، مع اختلاف واضح في طبيعة المساهمة، حيث سجل تاديتش هدفًا واحدًا مقابل 9 تمريرات حاسمة، ليبرز كأحد أبرز صناع اللعب في المسابقة.

وفي المراكز التالية، تواجد عدد من اللاعبين برصيد تسع مساهمات، من بينهم فينيسيوس ميلو لاعب الجزيرة، وكارلوس لاعب دبا الفجيرة، وبالا لاعب شباب الأهلي، وليذييري سيلفا لاعب عجمان، فيما تضم القائمة كلا من كريم البركاوي لاعب الظفرة، وسيمون بانزا لاعب الجزيرة، وأيلتون فيليبي لاعب خورفكان، وإيجور كورونادو لاعب الشارقة، وسفيان رحيمي لاعب العين برصيد 8 مساهمات.

وتعكس هذه الأرقام قوة المنافسة الهجومية في دوري أدنوك للمحترفين، وتنوع مصادر التسجيل وصناعة اللعب بين الأندية، ما يعزز من الإثارة في الجولات المقبلة مع اقتراب مراحل الحسم في سباق اللقب والمراكز المتقدمة.