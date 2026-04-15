منتزه مليحة الوطني يطلق سلسلة ورش عمل تفاعلية وتعليمية

الشارقة في 15 أبريل/وام/ أطلق منتزه مليحة الوطني الوجهة الرائدة للتاريخ والطبيعة والمغامرة في إمارة الشارقة ، سلسلة ورش عمل تعليمية جديدة مصممة لتحفيز الفضول وحب التعلّم في عقول الأطفال.

تُقدّم هذه الورش التفاعلية في إطار المشهد الأثري والطبيعي الثري لمليحة فرصة فريدة للأطفال لاستكشاف عجائب الصحراء والتعرّف إلى التاريخ القديم للمنطقة والتأمل في أعماق الكون.

وتهدف الورش التي يقدمها "منتزه مليحة الوطني"الذي يقع في قلب المشهد الطبيعي القديم للفاية المدرج ضمن مواقع التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة " اليونيسكو" إلى تعزيز الصلة بين الأجيال الناشئة والطبيعة من خلال الدمج بين التعلّم العملي والتجارب الخارجية ، فيما تضم الورش المخصصة في هذا الشأن مجموعة متنوعة من الأنشطة التي تغطي مجالات البيئة وعلم الأحافير والفلك وعلم الآثار.

وقال عمر جاسم آل علي مدير مليحة والمشاريع الإستراتيجية إن الورش التعليمية تستهدف منح زوّارنا سواءً كانوا أطفالاً أو بالغين صلة حقيقية بالصحراء حيث يلتقي التاريخ والطبيعة والمغامرة لصنع لحظات تترك أثراً عميقاً في نفوس كل من يزورنا.