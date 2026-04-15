رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو تنظم 4 بطولات خارجية في 4 قارات خلال يومين

أبوظبي في 15 أبريل /وام/ تواصل رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو، ترسيخ دورها العالمي في نشر وتطوير اللعبة، من خلال تنظيم 4 بطولات دولية كبرى في 4 مدن رئيسية، عبر 4 قارات خلال يومي 18 و19 أبريل الجاري، في خطوة تعكس المكانة المتنامية لأبوظبي عاصمة عالمية لرياضة الجوجيتسو.

تشمل البطولات الأربع بطولة رابطة أبوظبي الدولية للجوجيتسو في مدينة تورين الإيطالية يوم 18 أبريل الجاري، وبطولة رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو الدولية في مكسيكو سيتي في اليوم نفسه، وبطولة رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو – "موسكو 2026 "يوم 19 أبريل، إضافة إلى بطولة استراليا الوطنية "سيدني 2026" يوم 19 أبريل أيضاً، في أجندة حافلة تعكس الانتشار العالمي المتسارع للعبة.

وأعلنت الرابطة أن المنافسات تنطلق يوم 18 أبريل في مدينة تورين الإيطالية، حيث تقام بطولة رابطة أبوظبي الدولية للجوجيتسو بمشاركة واسعة من مختلف الفئات السنية والأحزمة، بدءاً من البراعم والأشبال، مروراً بالناشئين والشباب، وصولاً إلى فئتي الهواة والمحترفين للرجال والسيدات والأساتذة.

وأوضحت أنه تم إغلاق باب التسجيل أمس وأن البطولة تمنح 600 نقطة لصاحب المركز الأول ضمن التصنيف لدولي، إلى جانب جوائز مالية للمراكز الأولى للاعبين والأكاديميات.

ونوهت الرابطة إلى أن إجراءات الوزن الرسمية لتلك البطولة ستقام على فترتين، الأولى من الساعة الخامسة حتى السابعة مساء يوم الجمعة المقبل، والثانية من الساعة الثامنة إلى التاسعة صباح يوم السبت، على أن تقام المنافسات اعتبارا من الساعة العاشرة صباح السبت.

وفي القارة الأمريكية، تستضيف مدينة مكسيكو سيتي يوم 18 أبريل أيضاً بطولة رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو الدولية "مكسيكو سيتي 2026، لجميع الفئات والأحزمة، بما في ذلك فئات المحترفين والهواة والأساتذة للرجال والسيدات.

وتم إغلاق باب التسجيل أمس ، وتُمنح البطولة 600 نقطة لصاحب المركز الأول في فئات المحترفين ضمن التصنيف الدولي، وتقام المنافسات في مجمع ريفورما بينسل الرياضي بمكسيكو سيتي، وسط مشاركة واسعة من مختلف دول العالم.

وتتواصل البطولات يوم 19 أبريل في العاصمة الروسية موسكو، من خلال بطولة رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو – موسكو 2026، التي تم إغلاق باب التسجيل فيها أمس الأول، وتُمنح 600 نقطة لصاحب المركز الأول.

تتيح البطولة المشاركة في جميع الفئات والأوزان للبنين والبنات، مع إجراء عملية الوزن يوم 18 أبريل من الساعة السادسة إلى الثامنة مساءً، ثم من الساعة الثامنة إلى التاسعة صباح يوم المنافسات وتقام المنافسات في مركز سامبو للتعليم الرياضي بموسكو، بمشاركة واسعة من اللاعبين.

وفي قارة أوقيانوسيا، تستضيف مدينة سيدني يوم 19 أبريل بطولة أستراليا الوطنية التي تنظمها الرابطة أيضا، وتُمنح الفائزين بالمركز الأول في كل فئة من فئات المحترفين 1000 نقطة في التصنيف الدولي السنوي.

وتقام المنافسات في مركز هافرون سيدني الرياضي، مع إتاحة المشاركة لكافة الفئات السنية والأحزمة للبنين والبنات.

وأكد طارق البحري، مدير عام رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو، أن تنظيم 4 بطولات في 4 قارات خلال يومين يجسد رؤية الرابطة في تعزيز انتشار رياضة الجوجيتسو عالمياً، وترسيخ مكانة أبوظبي عاصمة عالمية للعبة، مشيراً إلى أن هذه البطولات تسهم في اكتشاف المواهب وصناعة الأبطال، ورفع مستوى التنافس الدولي.

وأوضح أن البطولات توفر أيضاً فرصاً مهمة أمام أبناء وبنات الإمارات للمشاركة الخارجية وفق اختيارات أجهزتها الفنية، بما ينعكس إيجاباً على مستوياتهم الفنية، ويُعدّهم بأفضل صورة للمشاركات الرسمية المقبلة، مؤكداً أن الرابطة مستمرة في توسيع نطاق انتشار اللعبة حول العالم.

ووجه البحري الشكر إلى سعادة عبدالمنعم الهاشمي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو، على متابعته الحثيثة لبرامج وبطولات الرابطة، ودعمه المستمر لمسيرة تطوير ونشر اللعبة عالمياً، بما يعزز مكانة أبوظبي ودولة الإمارات على خارطة الجوجيتسو العالمية.