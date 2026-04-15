سلطان بن أحمد القاسمي يشهد ملتقى شركاء الريادة لمجلس القضاء

الشارقة في 15 أبريل /وام/ شهد سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس مجلس القضاء، اليوم حفل ملتقى شركاء الريادة الذي أقيم بتنظيم من مجلس القضاء، في مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار.

وألقى القاضي الدكتور محمد عبيد الكعبي رئيس دائرة القضاء كلمة أكد فيها أن مسيرة التطوير القضائي في إمارة الشارقة تجسد رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الذي أرسى دعائم سيادة القانون ضمانة أساسية لحماية الحقوق.. واصفا هذا النهج بأنه الدافع الرئيسي للمنظومة القضائية لمواصلة التحديث، والتي مكنت الدائرة من تحقيق قفزات نوعية في كفاءة الأداء وجودة المخرجات القضائية بما يواكب تطلعات الإمارة.

وأشار الكعبي إلى أن دائرة القضاء استطاعت تجاوز مفهوم التحديث الإجرائي التقليدي لتقدم نموذجاً متطوراً في "العدالة الرقمية"، حيث أحدث نظام التقاضي الرقمي تحولاً جذرياً وضع المتعامل في صميم العملية القضائية، مؤكداً أن هذا المنجز الذي تحقق في زمن قياسي لم يكن وليد المصادفة، بل ثمرة عمل دؤوب وتكامل استراتيجي بين فرق العمل والشركاء الذين نجحوا في تحويل التحديات التقنية والتشغيلية إلى فرص ابتكارية، مما رسخ مكانة القضاء منظومة متكاملة، مرنة، وعالية الكفاءة.

وتناول رئيس دائرة القضاء الخطط المستقبلية والتي تتجه نحو تعزيز "استشراف القضاء" من خلال التوظيف الذكي للتقنيات الناشئة وضمان استدامة التميز في الخدمات، موضحا أن المرحلة المقبلة تفرض التزاماً أكبر بالتكامل المؤسسي والجهود النوعية لضمان ريادة المنظومة القضائية، مع تجديد العهد بمواصلة العمل والاجتهاد لرفعة اسم الوطن وخدمة الإنسان.

وشاهد سمو رئيس مجلس القضاء والحضور مادة تناولت أهم الإنجازات التي حققها المجلس بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، والمرحلة الانتقالية التي شهدتها الإمارة في المنظومة القضائية، وأبرز الأرقام التي تحققت خلال الفترة السابقة مثل تشكيل 14 فريق عمل داخليا، ساهم في ترسيخ مرونة الأداء والوصول إلى جاهزية التنفيذ، بالإضافة إلى الاجتماعات التي تمت مع الجهات الاتحادية والمحلية المختلفة التي أسهمت في تبادل الخبرات ودعم المبادرات والربط الإلكتروني وتأهيل الكوادر البشرية وتوقيع عدد من الاتفاقيات.

ودشن سموه منصة المنازعات الإيجارية الرقمية وهي منصة قضائية تهدف إلى إعادة إجراءات الفصل في المنازعات الايجارية، وتنقل الاجراءات من النمط التقليدي إلى رقمنةٍ كاملة تكون فيها جلسات مرئية وإصدار أحكام منفذة ومؤرشفة ضمن محفظة رقمية آمنة.

وتابع سمو رئيس مجلس القضاء مادة فلمية تناولت أبرز مميزات منصة المنازعات الإيجارية الرقمية التي أُطلقت بالتعاون مع منصة "عقاري" التابعة لدائرة الشارقة الرقمية، بالإضافة إلى الأرقام التي حققتها الإمارة في عام 2025 وتسجيلها أكثر من 360 ألف عقد إيجار، ما يعكس حجم النشاط الإيجاري وقوة البيئة الاستثمارية، فيما قام مركز فض المنازعات الإيجارية بالفصل في أكثر من 15 ألف منازعة إيجارية.

وكرم سموه الشركاء الاستراتيجيين والداعمين لمجلس القضاء واللجان العاملة في المجلس، وقدم لهم الدروع التذكارية، متمنياً لهم دوام التوفيق واستمرار التعاون بما يعود نفعه على تطور منظومة العمل الحكومي في الإمارة.

حضر الحفل إلى جانب سمو رئيس مجلس القضاء كل من الشيخ محمد بن حميد القاسمي رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، والشيخ ماجد بن سلطان القاسمي رئيس دائرة شؤون الضواحي، والشيخ سعود بن سلطان بن محمد القاسمي مدير عام دائرة الشارقة الرقمية، والشيخ فيصل بن علي المعلا أمين عام مجلس القضاء، وعدد من كبار المسؤولين أعضاء مجلس القضاء ورؤساء ومديري الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، وأعضاء السلطة القضائية.