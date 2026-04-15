مجالس "تفسير سورة النور" بالشارقة تستقطب حضوراً واسعاً من الطلبة والجمهور

الشارقة في 15 أبريل / وام / انطلقت في الشارقة فعاليات مجالس “تفسير سورة النور” التي ينظمها المنتدى الإسلامي بالشارقة، وسط إقبال لافت من طلبة العلم والمهتمين بالشأن الديني، وذلك في مسجد بمنطقة القادسية.

استقطبت المجالس حضوراً مجتمعياً واسعاً، في مشهد يعكس تفاعل المجتمع مع البرامج العلمية الرصينة وحرصه على حضورها وتناولت جلساتها دروساً مستفادة من آيات سورة النور، خاصة في جوانبها الأخلاقية والاجتماعية.

وركزت فعاليات الأسبوع الأول على محور “التشريعات الأخلاقية وصيانة المجتمع” حيث استعرضت السورة منظومة تشريعية متكاملة تهدف إلى حماية الفرد والأسرة وصون المجتمع، بما يعزز الاستقرار الاجتماعي والتماسك الأسري.

وأبرزت المجالس أهمية استحضار القيم القرآنية في الحياة اليومية، لا سيما في ظل التحديات المعاصرة، مؤكدة أن الوعي الأخلاقي يمثل أساساً في حماية المجتمعات وصون هويتها.

ومن المقرر أن تتواصل المجالس خلال الأسابيع المقبلة بمحاور علمية وتربوية متنوعة في عدد من مدن الشارقة.