"جميرا" تطلق برنامج تجديد كاملا لـ "برج العرب" للحفاظ على إرثه العريق وطابعه المميز

دبي في 15 أبريل/ وام/ كشفت "جميرا" الشركة الرائدة عالمياً في قطاع الضيافة الفاخرة والتابعة لـ "دبي القابضة"، عن برنامج تجديد كامل ومدروس ينفذ على مراحل لفندق "جميرا برج العرب"الشهير بهدف الحفاظ على إرثه العريق وطابعه المميز بعد مسيرة حافلة امتدت لأكثر من 25 عاماً من التشغيل المتواصل.

وسيخضع هذا الصرح المعماري لأعمال تجديد تعزز من هويته ومكانته التاريخية، مع تطوير ديكوراته الداخلية المميزة وفق أعلى معايير الدقة والاهتمام.

ومنذ افتتاحه في عام 1999، رسخ " جميرا برج العرب" مكانته كأيقونة معمارية وثقافية للفخامة العصرية، وأسهم تصميمه المستوحى من شراع السفينة في تشكيل ملامح أفق دبي ووضع الفندق منذ ذلك الحين معايير عالمية جديدة في القطاع، من أبرزها تقديم خدمة المساعد الشخصي على نطاق واسع، وذلك ضمن تجربة متكاملة أعادت تعريف مفهوم الضيافة الفاخرة.

وبعد عملية اختيار دقيقة ومدروسة، ستنفذ أعمال التجديد والمخطط لها أن تستمر نحو 18 شهراً، تحت إشراف مهندس التصميم الداخلي الشهير تريستان أوير، وذلك بهدف الحفاظ على المكانة المرموقة لـفندق "جميرا برج العرب".

وأكد توماس ماير، الرئيس التنفيذي لـ "جميرا" أن فندق "جميرا برج العرب" لايقتصر على كونه معلماً معمارياً فحسب، بل يعكس طموحاً وحرفية وتميزاً راسخاً وواصل على مدى 27 عاماً تقديم تجارب ضيافة استثنائية بنفس الشغف والمعايير العالمية التي تميزه عن غيره، مشيراً إلى أن برنامج التجديد يمثل فصلاً جديداً في تاريخ هذا الصرح بهدف الحفاظ على إرثه العريق.

من جانبه ، قال تريستان أوير ، مهندس التصميم الداخلي المسؤول عن برنامج التجديد إن تكليفي ببرنامج تجديد "جميرا برج العرب" الأيقوني، كأول مشروع من هذا المستوى في دبي، يعني لي الكثير نظراً لما يمثّله هذا المعلم من مكانة رفيعة وحضور راسخ في المنطقة والمضي قدماً في الحفاظ على إرثه يتطلب التزاماً عالياً واهتماماً بأدق التفاصيل، وهو ما يجعله شرفاً ومسؤولية في آن واحد.

ويشتهر (أوير) بنهجه الدقيق المتقن وتعكس أعماله اهتماماً عميقاً بالإرث والحرفية والتفاصيل، مع تقديم رؤية معاصرة للمساحات الخالدة.

يعد "جميرا برج العرب" أحد أبرز معالم دبي ورمزاً عالمياً للضيافة العربية الفاخرة، ويشكل حجر الأساس ضمن محفظة "جميرا، وأصبح من أكثر المعالم المعمارية تميزاً على مستوى العالم .

ويضم الفندق 198 جناحاً، وترتقي مساحاته الداخلية بتفاصيل مميزة تشمل كريستال سواروفسكي والرخام وأوراق الذهب، في تعبير يعكس مستويات استثنائية من الفخامة والرقي.

و حاز "جميرا برج العرب" على العديد من الجوائز والتكريمات الدولية، من بينها تصنيفه كأفضل فندق مدينة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من قبل Travel + Leisure، إلى جانب حصوله على تصنيف الخمس نجوم من Forbes Travel Guide في عام 2023 ، في حين يواصل الفندق تجسيد الفخامة الاستثنائية ليبقى واحداً من أبرز المعالم الأيقونية في دبي.