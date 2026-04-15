لجنة الهياكل التنظيمية في الشارقة تبحث تطوير هياكل البلديات

الشارقة في 15 أبريل /وام/ بحثت لجنة الهياكل التنظيمية في حكومة الشارقة، خلال اجتماعها برئاسة سعادة عبدالله إبراهيم الزعابي عضو المجلس التنفيذي للشارقة رئيس دائرة الموارد البشرية، تطوير الهياكل التنظيمية لبلديات الإمارة، وذلك بحضور سعادة سلطان بن هويدن الكتبي عضو المجلس التنفيذي رئيس دائرة شؤون البلديات، إلى جانب أعضاء اللجنة وممثلي الجهات المعنية ومديري البلديات.

استعرضت اللجنة خلال الاجتماع الذي يأتي في إطار جهود حكومة الشارقة الرامية إلى تعزيز كفاءة العمل الحكومي وتطوير المنظومة الإدارية المقترحات الخاصة بالهياكل التنظيمية للبلديات، وبحثت مواءمتها مع الاختصاصات الفعلية، بما يعزز التكامل بين الوحدات التنظيمية ويسهم في تسريع تقديم الخدمات وتحقيق جودة الأداء.

وأكدت اللجنة أهمية تطوير هياكل تنظيمية مرنة تواكب التوسع العمراني والخدمي في الإمارة، بما يدعم أدوار البلديات في مجالات التخطيط الحضري وإدارة المرافق وتقديم الخدمات البلدية المتكاملة.

وناقشت توزيع المهام والمسؤوليات على الإدارات والأقسام، بما يعزز وضوح الأدوار ويرفع كفاءة اتخاذ القرار، ويدعم تمكين الجهات البلدية من أداء اختصاصاتها وفق أفضل الممارسات المؤسسية.

تأتي هذه الجهود ضمن مسار حكومي متكامل لتحديث الهياكل التنظيمية في مختلف الجهات، حيث تعمل اللجنة على دراسة واعتماد النماذج التنظيمية وفق منهجيات علمية ومعايير معتمدة، بما يسهم في تعزيز الجاهزية المؤسسية وتحقيق التميز في الأداء الحكومي.

وأوضحت اللجنة أن تطوير الهياكل التنظيمية لقطاع البلديات يأتي انسجاماً مع توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الهادفة إلى ترسيخ منظومة عمل حكومي متكاملة، ومواكبة المتغيرات المتسارعة التي تشهدها الإمارة، لا سيما التوسع العمراني والنمو في الخدمات البلدية.