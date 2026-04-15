«ببلش هير» تحشد الطاقات النسائية العالمية بقطاع النشر خلال «معرض بولونيا لكتاب الطفل»

بولونيا (إيطاليا) في 15 أبريل / وام / رسّخت صالة «ببلش هير» مجدداً حضورها السنوي في معرض بولونيا لكتاب الطفل مستقطبةً نخبة من الرواد في مجتمعها العالمي الذي أسسته لتمكين القيادات النسائية والاحتفاء بالتميّز الإبداعي والارتقاء بمستقبل ثقافات القراءة على خريطة النشر الدولية.

وشكّلت الصالة القلب النابض لهذه التظاهرة إذ أتاحت فضاءً واسعا لمد جسور التواصل وتبادل الخبرات وتعزيز التطوير المهني عبر أجندة حافلة بالحلقات النقاشية والخطابات الملهمة وصولاً إلى الحدث الأبرز وهو الحفل السنوي لتوزيع «جوائز ببلش هير للتميّز».

ومع انطلاق فعاليات الصالة جدّدت الشيخة بدور القاسمي مؤسِّسة «ببلش هير» تأكيدها على رسالة الصالة الرامية إلى ضمان حضور نسائي فاعل ومؤثر في قطاع النشر يتجاوز التمثيل الشكلي إلى المشاركة الحقيقية في صنع القرار ورسم ملامح مستقبل الصناعة.

وقالت الشيخة بدور القاسمي إن مستقبل النشر يصنعه من يمتلكون زمام القرار ومن يكون لصوتهم صدى وتأثير ومن تصل قصصهم في نهاية المطاف إلى وجدان القرّاء ومن خلال «ببلش هير» نبني مجتمعاً يغدو فيه تمتع المرأة بصوتٍ وفرصٍ وصلاحيات قيادية متكافئة القاعدة السائدة بما يتيح لها قيادة قطاعٍ كرّست له مسيرتها المهنية.

وفي إطار توسّعها المتواصل كشفت صالة «ببلش هير» عن إطلاق «العضوية المميّزة» التي توفر برامج توجيهية معمقة وتدعم حضور المرأة مهنيا، وترسم لها مساراتٍ واضحة ومنهجية نحو مواقع القيادة في مختلف جوانب منظومة النشر.

وكان من أبرز محطات مشاركة الصالة في معرض بولونيا تنظيم النسخة الثالثة من «جوائز ببلش هير للتميّز» التي تُمنح تكريماً للنساء المبدعات اللواتي يسهمن بأعمالهن في النهوض بصناعة النشر وتطويرها عالمياً.

واستقبلت الجوائز في دورتها لهذا العام 102 ترشيح من 34 دولة في مؤشرٍ واضح على اتساع حضور المرأة وتنوّع إسهاماتها وتنامي تأثيرها في مختلف مجالات هذا القطاع.

وضمن قائمة الفائزات لعام 2026 نال جائزة القيادية الصاعدة آنا ماريا بيرموديز - ناشرة في دار «بنغوين راندوم هاوس المكسيك» و جائزة الابتكار ونالتها مونيك ليتي المؤسسة والمديرة في «بلينا فوز» فما ذهبت جائزة الإنجاز مدى الحياة لـ "آنا ماريا كابانيلاس " رئيسة وناشرة في «مجموعة كلاريداد».

وأشادت الشيخة بدور القاسمي في كلمة لها خلال مراسم التكريم بتسارع الابتكار الذي تقوده النساء في قطاع النشر مشيرة إلى أن النساء لا ينتظرن مستقبل النشر حتى تتشكّل ملامحه بل يسهمن في صناعته بأنفسهن وهذه الجوائز لا تقتصر على تكريم إنجازات فردية بل توثّق أثراً حقيقياً وعميقاً تصنعه المرأة في مختلف جوانب صناعة الكتاب عالمياً.

وبصفتها سفيرة اليونسكو للنوايا الحسنة للتعليم وثقافة الكتاب شاركت الشيخة بدور القاسمي في جلسة حوارية نظمتها «ببلش هير» بالتعاون مع منشورات الأمم المتحدة بعنوان: «القيادة عبر الكتب: نساء يُشكّلن ثقافات القراءة عالمياً».

تناولت الجلسة الفجوات الجوهرية في منظومات القراءة العالمية بدءاً من محدودية الوصول إلى محتوى ملائم ثقافياً وصولاً إلى التحديات الهيكلية التي تعيق وصول المرأة إلى المناصب القيادية في قطاع النشر.

وشدّدت الشيخة بدور القاسمي على ضرورة إحداث تغيير جذري شامل داعيةً إلى زيادة الاستثمار في النشر باللغات المحلية وتعزيز التعاون والتكامل عبر مختلف مكوّنات منظومة القراءة مع الإقرار بدور المرأة الجوهري في تشكيل ثقافات القراءة وتبنّي نهج أكثر استراتيجية ووعياً في توظيف النشر كأداة فاعلة للتعليم والتنمية المجتمعية.

و في السياق ذاته شاركت الشيخة بدور القاسمي في جلسة حوارية حول كتابها المخصص للأطفال والحائز على الجوائز «بيت الحكمة» قبل أن توقّع نسخاً منه في مكتبة جيانينو ستوباني.

وتطرّقت الجلسة إلى مصادر الإلهام الكامنة وراء الكتاب وتركيزه على تعريف القرّاء الصغار بالإرث الفكري للعالمين العربي والإسلامي مع تسليط الضوء على قيم المعرفة والفضول العلمي والتبادل الثقافي بين الشعوب وأكدت على الدور المحوري لأدب الطفل في تشكيل الهوية والقيم والانفتاح المعرفي على العالم منذ سن مبكرة.

ويعكس حضور «ببلش هير» في بولونيا تسارع نموها بوصفها منصة عالمية رائدة في تمكين النساء في قطاع النشر عبر بناء مجتمع مهني متكامل وتقديم برامج توجيهية نوعية وتنمية المهارات القيادية النسائية.

ومن خلال شبكةٍ تربط بين أكثر من 1,000 إمرأة حول العالم تواصل منصة «ببلش هير» توسيع نطاق تأثيرها وترسيخ بصمتها انطلاقاً من قناعة راسخة بأن تعزيز الشمول في قطاع النشر هو الضمانة الأكيدة لتقديم قصصٍ أكثر ثراءً وتنوعاً وبناء ثقافات قراءةٍ أكثر قوة واستدامة للأجيال القادمة.