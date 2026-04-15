انطلاق الدورة الـ2 من برنامج "مجال" لإعداد قيادات شابة مؤثرة عبر فنون الأداء

الشارقة في 15 ابريل / وام / أطلق مركز ربع قرن للمسرح وفنون العرض أحد المراكز التخصصية التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين الدورة الثانية من برنامج "مجال" أحد البرامج النوعية التي تجمع بين المسرح والتنمية المهنية بهدف إعداد جيل من القادة المؤثرين القادرين على إحداث أثر إيجابي ومستدام في مجتمعاتهم في إطار رؤيته لتمكين الشباب وتطوير مهاراتهم القيادية بأساليب مبتكرة.

يستهدف البرنامج القيادات الشابة الواعدة الطامحة إلى تطوير حضورها القيادي لا سيما أولئك الذين تتطلب أدوارهم التفاعل مع الجمهور وإيصال رسائل مؤثرة في مختلف المحافل.

ويقدم البرنامج تجربة تطويرية متقدمة تتجاوز المفهوم التقليدي للتدريب ولا يقتصر على تنمية المهارات بل يشكل رحلة تفاعلية متكاملة تُعيد تشكيل الشخصية القيادية من الداخل وتعزز الحضور والتأثير من خلال توظيف فنون الأداء كأداة استراتيجية لصقل مهارات التواصل وبناء الثقة وإيصال الرسائل بفاعلية.

ويجمع البرنامج بين مجالات حديثة تشمل علم النفس والتفكير الإبداعي والذكاء الاصطناعي بما يواكب متطلبات القيادة المعاصرة ويعزز جاهزية المشاركين لمواجهة مستجدات المستقبل.

وقالت سندس العمودي مدير مركز ربع قرن للمسرح وفنون العرض:"يمثل برنامج «مجال» تحولًا نوعيًا في مفهوم إعداد القيادات حيث لا نكتفي بتطوير المهارات بل نعمل على إعادة تشكيل القائد من الداخل وصقل حضوره وتعزيز قدرته على التأثير والإلهام.. نحن نؤمن بأن المسرح ليس مجرد فن بل مساحة حية تُصنع فيها الشخصية القيادية وتُختبر فيها قوة الكلمة وصدق التعبير وعمق التأثير.. ومن خلال «مجال» نسعى إلى تمكين جيل من القادة الذين لا يُقاس نجاحهم بما يقدمونه من أدوار بل بما يتركونه من أثر حقيقي ومستدام في مجتمعاتهم وقدرتهم على تحويل أفكارهم إلى ممارسات قيادية ملهمة".

ويتميز برنامج "مجال" بكونه منصة تطويرية فريدة يتحول فيها المسرح من مساحة تعبير إلى أداة لصناعة القائد ومن منصة عرض إلى مختبر حي لاختبار الحضور القيادي وصقل مهارات التأثير ويخوض المشاركون من خلاله تجارب تفاعلية تحاكي مواقف قيادية واقعية تمنحهم القدرة على فهم ذواتهم بعمق، وإعادة صياغة أساليبهم القيادية بما يعزز قدرتهم على الإقناع وإحداث الفرق.

ويستند البرنامج إلى تجربة معرفية متكاملة تجمع بين البعد المحلي والانفتاح على تجارب عالمية ملهمة بما يوسع آفاق المشاركين ويمنحهم منظورًا أعمق لفهم القيادة في سياقات متعددة ويعزز قدرتهم على الربط بين الفكر والممارسة في بيئات عمل متغيرة.

ويركز البرنامج على تمكين المشاركين من تطوير مهاراتهم في التعبير والتأثير وتعزيز وعيهم الذاتي وبناء حضور قيادي ملهم قادر على إحداث فرق حقيقي إلى جانب تحويل المعرفة إلى تطبيقات عملية من خلال تمارين تفاعلية ومحاكاة واقعية بما يضمن انتقال أثر التعلم إلى بيئات العمل بشكل ملموس.

ويجسد برنامج "مجال" رؤية مركز ربع قرن للمسرح وفنون العرض في توظيف الفنون الأدائية لبناء الإنسان وإعداد قيادات تمتلك القدرة على التعبير والتأثير وصناعة التغيير بما يرسخ مكانة إمارة الشارقة مركزًا رائدًا في دعم الإبداع وتنمية الكفاءات القيادية.