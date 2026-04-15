طقس الغد صحو إلى غائم جزئياً

أبوظبي في 15 أبريل/وام/ توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئياً أحياناً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة للغبار وتكون شمالية غربية / 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

والخليج العربي يكون مضطربا إلى متوسط الموج ويحدث المد الأول عند الساعة 12:18 والمد الثاني 00:51 والجزرالأول عند الساعة 18:28 والجزر الثاني عند الساعة 06:57 .

ويكون بحر عمان مضطربا إلى متوسط الموج ويحدث المد الأول عند الساعة 09:08 والمد الثاني عند الساعة 20:42 والجزر الأول عند الساعة 14:50 والجزر الثاني عند الساعة 03:19.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبو ظبي 27 22 80 35

دبي 27 21 85 30

الشارقة 28 20 80 25

عجمان 26 22 80 30

أم القيوين 28 18 85 20

رأس الخيمة 29 21 80 30

الفجيرة 34 24 55 20

العـين 30 19 80 30

ليوا 29 18 80 25

الرويس 28 20 85 25

السلع 29 20 80 25

دلـمـا 27 23 80 30

طنب الكبرى / الصغرى 27 22 80 25

أبو موسى 27 22 85 25