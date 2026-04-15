ألفا ظبي" تعلن توزيع أرباح نقدية بقيمة ملياري درهم عن 2025

أبوظبي في 15 أبريل /وام/ أعلنت شركة ألفا ظبي القابضة (ش.م.ع) عن توزيع أرباح نقدية بواقع 20 فلساً للسهم الواحد، بإجمالي ملياري درهم إماراتي، وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.

وقد أوصى مجلس الإدارة بتوزيع هذه الأرباح، وتم اعتمادها من قبل المساهمين اليوم خلال اجتماع الجمعية العمومية السنوية لشركة ألفا ظبي القابضة ("ألفا ظبي" أو"المجموعة")، إحدى أسرع الشركات الاستثمارية القابضة نمواً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمُدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز "AlphaDhabi".

تعكس توزيعات الأرباح المعتمدة متانة الأداء المالي للمجموعة، وقدرتها على تحقيق تدفقات نقدية قوية، إلى جانب نهجها المنضبط في إدارة وتخصيص رأس المال، بما يؤكد التزام "ألفا ظبي" بتوفير عوائد مستدامة وجاذبة للمساهمين. وسيتم صرف التوزيعات على دفعة واحدة بقيمة ملياري درهم إماراتي في 15 أبريل 2026.

وسجلت "ألفا ظبي" أداء ماليا قياسيا خلال السنة المالية 2025، بعدما حققت أعلى إيرادات سنوية في تاريخها بلغت 78.8 مليار درهم إماراتي، بزيادة قدرها 24% على أساس سنوي.

وارتفع صافي الأرباح إلى 15 مليار درهم إماراتي، مقارنة مع 13.5 مليار درهم في العام السابق، في حين ارتفع مؤشر الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 30% على أساس سنوي لتصل إلى 17.7 مليار درهم إماراتي.

واستناداً إلى هذا الأداء القوي، وفي إطار استراتيجية المجموعة لتعزيز عائدات المساهمين، كانت "ألفا ظبي" قد أعلنت عن برنامج لإعادة شراء الأسهم بقيمة تصل إلى مليار درهم إماراتي، وبدأت بالفعل تنفيذه.

يأتي ذلك بالتوازي مع سياسة توزيع أرباح تمتد لثلاث سنوات، دخلت حيز التنفيذ عقب إغلاق السنة المالية 2025، وتتضمن توزيعات سنوية بقيمة 2 مليار درهم إماراتي، بما يعادل 20 فلساً للسهم الواحد، مع زيادة سنوية مخططة بنسبة 5%.. وتؤكد هذه الخطوات قوة التدفقات النقدية للشركة واستمرار تركيزها على توفير قيمة مستدامة للمساهمين.

وبهذا الصدد، قال المهندس حمد العامري، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لشركة ألفا ظبي القابضة: "تعكس هذه التوزيعات قوة واستمرارية الأداء المالي لشركة "ألفا ظبي"، والمدعومة بمحفظة استثمارية متنوعة، وتدفقات نقدية قوية، وإدارة منضبطة للميزانية العمومية..ومع مواصلتنا توسيع نطاق أعمالنا وتنفيذ استراتيجيتنا الاستثمارية طويلة الأمد، نضع على رأس أولوياتنا توظيف رأس المال بكفاءة، مع الحفاظ على توفير قيمة مستدامة لمساهمينا".

وتواصل "ألفا ظبي" التركيز على خلق قيمة طويلة الأجل، من خلال توظيف منصتها الاستثمارية عبر قطاعات رئيسية لدعم نمو الأرباح، وتعزيز متانة محفظتها الاستثمارية، وتحقيق عوائد مستقرة بما يتماشى مع أهدافها الاستراتيجية.