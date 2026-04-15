"التنمية الأسرية" تزور كبار المواطنين والمقيمين بـ"مستشفى طحنون بن محمد" في العين

العين في 15 أبريل /وام/ نظمت مؤسسة التنمية الأسرية في إطار مبادرة "زيارة واطمئنان" زيارة ميدانية لكبار المواطنين والمقيمين في مستشفى طحنون بن محمد الطبية بمدينة العين بهدف الاطمئنان على أوضاعهم الصحية والنفسية، وتقديم الدعم اللازم لهم.

تأتي مبادرة «زيارة واطمئنان» التي أطلقتها المؤسسة ضمن مبادرات «عام الأسرة»، تأكيداً على التزام المؤسسة بدورها في دعم كبار المواطنين والمقيمين وأسرهم، وتعزيز التماسك الأسري، من خلال مبادرات نوعية تلبي احتياجاتهم وتواكب متطلباتهم في مختلف الظروف.

وأكد عبدالله محمود المازمي، رئيس قسم الاستشارات الأسرية في مؤسسة التنمية الأسرية مسؤول مبادرة "زيارة واطمئنان" أن المبادرة تهدف إلى تنفيذ زيارات ميدانية لكبار السن المرضى وأسرهم، للاطمئنان على أوضاعهم الصحية والنفسية، ومتابعة احتياجاتهم عن قرب، بما يعزز التواصل المباشر معهم، ويضمن تقديم الدعم اللازم لهم.

وأضاف أن المبادرة تشمل أيضاً تقديم الإرشاد الأسري لمساندة الأسرة وتمكينها من احتواء كبار السن والتعامل مع احتياجاتهم بفاعلية وكفاءة، بما يسهم في تعزيز التماسك الأسري وترسيخ دور الأسرة في تقديم أفضل سبل الرعاية والدعم.