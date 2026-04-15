إعادة انتخاب سند المقبالي رئيساً لـ"جمعية الإمارات لريادة الأعمال"

أبوظبي في 15 أبريل/وام/ أعاد مجلس الإدارة الجديد لـ"جمعية الإمارات لريادة الأعمال" انتخاب سعادة سند المقبالي رئيساً للمجلس للفترة 2026–2030 وذلك تقديراً لجهوده البارزة وإسهاماته في دعم منظومة ريادة الأعمال في الدولة.

جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية الأول الخاص بانتخابات مجلس الإدارة للدورة 2026–2030 افتراضياً، بحضور جميع الأعضاء الأساسيين والذي استوفى النصاب القانوني وفق اللائحة الداخلية إلى جانب حضور ممثل عن دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي، وممثل عن وزارة تمكين المجتمع.

وأسفرت نتائج التصويت أيضا عن انتخاب 11 عضواً من بين 25 مرشحاً لشغل مقاعد مجلس الإدارة، وذلك بعد عملية تصويت شارك فيها أعضاء الجمعية العمومية الأساسيون.

وأكد أعضاء مجلس الإدارة بهذه المناسبة أن المرحلة المقبلة ستشهد مواصلة العمل على تطوير المبادرات والمشاريع الاستراتيجية التي تخدم مجتمع ريادة الأعمال، وتسهم في تعزيز تنافسية الدولة في هذا القطاع الحيوي.

وناقش الاجتماع عدداً من البنود، شملت اعتماد محضر اجتماع الجمعية العمومية السابق المنعقد في 23 ديسمبر 2025، واعتماد تقرير الجمعية عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025، إلى جانب اعتماد تقرير مدققي الحسابات المستقلين والحساب الختامي للبيانات المالية للفترة ذاتها.