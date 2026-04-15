"الفجيرة للبيئة" تنظم لقاء مجالس الشباب دعما لحملة "فخورين بالإمارات"

الفجيرة في 15 أبريل /وام/ نظم مجلس شباب هيئة الفجيرة للبيئة لقاء مشتركا بمشاركة المجالس الشبابية المؤسسية في الفجيرة، وذلك في إطار تعزيز قيم الولاء والانتماء للوطن، وترسيخ روح الفخر بالإنجازات الوطنية تزامناً مع المبادرة الوطنية "فخورين بالإمارات" والتي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله.

جاء اللقاء تأكيداً على التلاحم المجتمعي بين مختلف فئات المجتمع، وتعبيراً عن الاعتزاز بما حققته دولة الإمارات العربية المتحدة من إنجازات تنموية رائدة، بفضل قيادتها الرشيدة ورؤيتها المستقبلية الطموحة.

شهدت الفعالية - التي أقيمت أمام مجلس مريشيد- حضوراً مميزاً من ممثلي المجالس الشبابية وعبّر المشاركون عن فخرهم واعتزازهم بالانتماء لهذا الوطن المعطاء، مؤكدين حرصهم على مواصلة الإسهام في مسيرة التنمية والبناء.

وأكد المشاركون أن الإمارات تمثل نموذجاً عالمياً في التقدم والازدهار وأن الحفاظ على مكتسباتها مسؤولية مشتركة تتطلب تضافر الجهود والعمل بروح الفريق الواحد.