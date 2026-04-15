اتحاد الفروسية: اتفاقية التعاون مع جمعية الإمارات للخيول العربية تسهم في تصفير البيروقراطية

أبوظبي في 15 أبريل/ وام / أكد سعادة اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، رئيس اتحاد الإمارات للفروسية، أن توقيع اتفاقية التعاون بين الاتحاد وجمعية الإمارات للخيول العربية تسهم في تطوير منظومة العمل المشترك، والارتقاء بمستوى الفعاليات والبطولات، إلى جانب العمل على تصفير البيروقراطية في جميع المعاملات المتبادلة.

وقال، خلال حضوره فعاليات حفل ختام الموسم الذي نظمته الجمعية لتكريم أصحاب الإنجازات في الموسم الماضي، إن هذه الاتفاقية تأتي في إطار التنسيق في مجال تسجيل الخيول العربية، وتعزيز التكامل بين المؤسسات الرياضية، بما يسهم في تسهيل مهام ملاك الخيل في الإمارات، خاصة في ظل الزيادة الكبيرة في عدد الإسطبلات وملاك الخيول، والتحول المتسارع نحو الخدمات الذكية، بما يتماشى مع توجهات دولة الإمارات في تحقيق التكامل المؤسسي.

وأوضح رئيس اتحاد الإمارات للفروسية أن رياضة الفروسية في الدولة شهدت تطورًا لافتًا على مختلف الأصعدة، ما جعل من الإمارات محطة عالمية بارزة لدعم هذه الرياضة والارتقاء بها إلى آفاق أوسع.

وأضاف أن هذه الخطوة تمثل نموذجًا متقدمًا للشراكات المؤسسية الفاعلة، التي تقوم على تبادل الخبرات وتوحيد الجهود، بما يعزز كفاءة الأداء ويرسخ مبادئ الحوكمة والشفافية، وكذلك دعم مسيرة الابتكار في قطاع الفروسية، وتواكب أفضل الممارسات العالمية في إدارة وتنظيم رياضة الخيول العربية.