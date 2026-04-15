أبوظبي لألعاب القوى يعلن تفاصيل بطولات الصالات واليوم العالمي وعام الأسرة

أبوظبي في 15 أبريل/وام/أعلن نادي أبوظبي لألعاب القوي اعتماد تنظيم بطولة الربيع يوم 26 أبريل الجاري، واليوم العالمي لفئة الأطفال على مدار يومي 16 و17 مايو المقبل.

وكشف النادي في بيان اليوم عن تنظيم فعاليات أخرى، من أبرزها بطولة عام الأسرة، ومهرجان عام الأسرة، وبطولة ومهرجان البراعم والأطفال في الصالات المغلقة، خلال الفترة من يوليو إلى نوفمبر المقبلين مشيرا إلى أن لاعبيه حصدوا 72 ميدالية في بطولة كأس نائب رئيس الدولة للعموم والناشئين والأشبال والشباب، بواقع 28 ذهبية، و28 فضية و16 برونزية.

ونوه إلى أن 7 لاعبين ولاعبات نجحوا بتحقيق أرقام جديدة في بطولة نائب رئيس الدولة، وهم حمدان الصيعري في القفز بالزانة بارتفاع (2.50 متر)، ومزنة السويدي في سباق 150 مترا (20.99 ثانية)، ومريم الشامسي في الوثب الثلاثي (9.49 متر)، وسلمى المري في رمي المطرقة (53.67 متر)، وماجدلينا أوردا في سباقي 80 مترا و150 مترا (10.03 ثانية و19.46 ثانية)، وعلي مقبول في سباق 600 متر (1:27.63 دقيقة)، وعلي صلاح في سباق 300 متر (37.42 ثانية).

ونوه إلى نجاح 7 لاعبين ولاعبات أيضا في تسجيل أرقام جديدة مع المنتخبات الوطنية خلال الفترة الماضية هم سلمى المري في مسابقة المطرقة لفئة الناشئات" 55.78 متر"، ومحمد المصعبي في 100 متر لفئة الشباب" 2.34.44 دقيقة"، ووديمة المري في مسابقة المطرقة لفئة الناشئات "43.96 متر"

متر، وناصر الكعبي في 100 لفئة الأشبال "2.45.11 دقيقة، وسيف اليعربي في 600 متر لفئة الأشبال " 1.32.04" دقيقة، ولطيفة الفلاسي في 600 لفئة الأشبال أيضا" 2.00.41" دقيقة، وسلامة الدهماني في القفز بالزانة لفئة الناشئات" 2.15" متر.

وأكد خالد راشد الزعابي، رئيس مجلس إدارة النادي، أن النتائج تؤكد نجاح استراتيجية بناء قاعدة صلبة من العناصر الواعدة والأبطال، لخدمة المنتخبات الوطنية، موضحا أن النادي مستمر في برامجه التطويرية، من خلال تأهيل اللاعبين، والمشاركة في البطولات، بدعم ورعاية مجلس أبوظبي الرياضي.