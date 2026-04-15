ملك البحرين يستعرض مع وزير خارجية الكويت الأوضاع الراهنة في المنطقة

المنامة في 15 أبريل/ وام / التقى جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين اليوم في المنامة، معالي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير الخارجية دولة الكويت والوفد المرافق.

وذكرت وكالة الأنباء البحرينية أنه تم خلال اللقاء استعراض الأوضاع الراهنة في المنطقة والجهود المبذولة تجاهها، بالإضافة إلى أهم المستجدات على الصعيدين الإقليمي والعالمي، وعدد من القضايا موضع اهتمام البلدين.

من جهة ثانية بحث الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية البحريني مع نظيره الكويتي، آفاق تعزيز التعاون والتنسيق السياسي والدبلوماسي في المحافل الإقليمية والدولية، خلال عضوية مملكة البحرين غير الدائمة في مجلس الأمن خدمة لمصالح البلدين وأهدافهما المشتركة، وبما يعزز جهود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لحشد الدعم والتأييد لمواقف دول المجلس إزاء الاعتداءات الإيرانية الآثمة، وما سببته من خسائر في الأرواح والممتلكات، وعواقب إغلاق إيران لمضيق هرمز على الاقتصاد العالمي وإمدادات الطاقة والغذاء والتجارة الدولية.

وناقش الجانبان مستجدات الأوضاع الإقليمية والتحديات الراهنة، والجهود التي تقوم بها دول مجلس التعاون لتعزيز التعاون الخليجي المشترك وتكريس وحدة الصف الخليجي للحفاظ على أمن الدول الأعضاء واستقرارها، وحماية مواطنيها والمقيمين على أراضيها، والدفاع عن مصالحها.

