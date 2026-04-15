النصر يتوج بطلاً لدوري الشباب لكرة السلة

دبي في 15 أبريل/ وام / تُوج فريق النصر بطلاً لدوري كرة السلة للشباب لموسم 2025-2026، عقب فوزه على الوصل بنتيجة 65-61 في المباراة النهائية التي جمعت بينهما اليوم على صالة راشد بن حمدان بنادي النصر.

وفرض النصر أفضليته على معظم فترات اللقاء، بعدما أنهى الشوط الأول متقدماً 37-28، قبل أن ينجح في الحفاظ على تقدمه خلال الشوط الثاني رغم محاولات الوصل تقليص الفارق في اللحظات الأخيرة.

وفي مباراة تحديد المركز الثالث، فاز الجزيرة على الشارقة بنتيجة 74-70، ليحصد الميدالية البرونزية.

وعقب ختام المنافسات، قام سالم المطوع، الأمين العام لاتحاد الإمارات لكرة السلة، يرافقه أعضاء مجلسي إدارة الاتحاد ونادي النصر، بتتويج لاعبي النصر بدرع البطولة والميداليات الذهبية، ولاعبي الوصل بالميداليات الفضية.

وأكد حسين البلوشي، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات لكرة السلة، أن ختام دوري الشباب يمثل امتداداً لموسم ناجح حافل بالبطولات، مشيراً إلى أن المنافسات عكست مستوى فنياً متطوراً، ووجود عناصر واعدة قادرة على دعم المنتخبات الوطنية مستقبلاً، في ظل خطط تطوير المراحل السنية التي يشرف عليها المدير الفني د. منير بن الحبيب.

من جانبه، أوضح محمد مطر الجميري، عضو مجلس إدارة شركة النصر للألعاب الرياضية، أن التتويج جاء نتيجة طبيعية لجهود اللاعبين والجهاز الفني طوال الموسم، في ظل الدعم الإداري المتواصل والمتابعة المستمرة لفريق كرة السلة.

بدوره، أشار عادل صقر، المدير الفني لفرق المراحل السنية بالنصر، إلى أن الإنجاز يعكس العمل المنظم داخل النادي، مؤكداً أن المرحلة المقبلة ستشهد تصعيد عدد من المواهب الشابة إلى الفريق الأول، ضمن خطة استراتيجية تهدف إلى استدامة النجاح، لافتاً إلى أن فرق النادي سجلت حضوراً قوياً هذا الموسم رغم عدم التوفيق في بعض النهائيات.

وأكد صقر ثقته في قدرة الفرق على تحقيق نتائج أفضل مستقبلاً، مع استمرار العمل وفق نهج واضح يعزز فرص المنافسة على الألقاب.

فيما أعرب حسن الشيبة، لاعب النصر، عن سعادته بالتتويج، مشيداً بالمستوى القوي لفريق الوصل، مؤكداً أن اللقب جاء بعد جهد كبير طوال الموسم، ويحمل أهمية خاصة كونه يعيد درع الدوري لفئة الشباب إلى خزائن النادي، مع تطلعه لمواصلة التألق في الاستحقاقات المقبلة.