أرقام قياسية لافتة تقود رباعي أوروبا إلى نصف نهائي دوري الأبطال

أبوظبي في 16 أبريل/ وام/ حسمت الأرقام القياسية والنتائج المثيرة مواجهات الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، والتي أسفرت عن تأهل كل من باريس سان جيرمان الفرنسي، وبايرن ميونخ الألماني، وأتلتيكو مدريد الإسباني، وأرسنال الإنجليزي إلى الدور نصف النهائي، في نسخة شهدت تنافسا قويا وأحداثا لافتة قبل الوصول إلى المربع الذهبي.

وواصل باريس سان جيرمان، حامل اللقب، سعيه نحو الحفاظ على لقبه الذي توج به للمرة الأولى في تاريخه الموسم الماضي، بعدما نجح في بلوغ الدور نصف النهائي إثر فوزه المتجدد على ليفربول الإنجليزي بهدفين دون مقابل ذهابًا وإيابًا.

ومن المقرر أن يلتقي باريس سان جيرمان مع بايرن ميونخ في الدور نصف النهائي، فيما تجمع المواجهة الأخرى بين أتلتيكو مدريد وأرسنال الإنجليزي، في صراع قوي على بطاقتي التأهل إلى المباراة النهائية.

وتمكن كل من باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ من حسم تفوقهما ذهابا وإيابا على ليفربول وريال مدريد، فيما تأهل أتلتيكو مدريد على حساب مواطنه برشلونة مستفيدا من فارق الأهداف، بعدما فاز ذهابا بهدفين دون مقابل، رغم خسارته بفارق هدف في مباراة الإياب.

بدوره، تأهل أرسنال الإنجليزي إلى نصف النهائي مستفيدا من هدفه في مباراة الذهاب أمام سبورتنج لشبونة، رغم تعادله السلبي في لقاء الإياب.

وشهدت مباريات الدور ربع النهائي تسجيل عدد من الأرقام اللافتة، أبرزها تأهل أرسنال إلى نصف النهائي للمرة الثانية على التوالي، وذلك للمرة الأولى في تاريخه، إلى جانب خروج ليفربول من البطولة للموسم الثاني تواليا أمام باريس سان جيرمان.

ورغم خروج برشلونة من المنافسة، حقق لامين يامال رقما قياسيا بعدما أصبح أصغر لاعب في تاريخ النادي يصل إلى 150 مباراة بقميص الفريق بعمر 18 عاما.

وإجمالا، شهدت مباريات الذهاب والإياب للدور ربع النهائي تسجيل 20 هدفًا، بواقع 8 أهداف في الذهاب و12 هدفًا في الإياب، فيما حافظ كل من باريس سان جيرمان وأرسنال على شباكهما نظيفة في مباراتي الذهاب والإياب.

في المقابل، كان ريال مدريد الفريق الأكثر استقبالا للأهداف خلال هذا الدور، بعدما استقبلت شباكه 6 أهداف في مباراتي الذهاب والإياب، وهي الحصيلة التهديفية الأعلى لصالح بايرن ميونخ خلال الدور ربع النهائي، لتتواصل الإثارة قبل انطلاق مواجهات المربع الذهبي.