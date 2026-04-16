استمراراً لرسالته الإنسانية /المستشفى الإماراتي العائم في العريش يستقبل 7 حالات جديدة من قطاع غزة

العريش في 16 أبريل/ وام/ استقبل المستشفى الإماراتي العائم في مدينة العريش بجمهورية مصر العربية 7 حالات جديدة قادمة من قطاع غزة، لتلقي الرعاية الطبية والعلاجية اللازمة، وذلك في إطار الجهود الإنسانية والطبية المتواصلة التي تبذلها دولة الإمارات ضمن عملية "الفارس الشهم 3"، دعماً للأشقاء الفلسطينيين وتخفيفاً من معاناتهم في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يمرون بها.

وبوصول الحالات الجديدة، ارتفع إجمالي عدد المرضى الذين استقبلهم المستشفى الإماراتي العائم إلى 73 مريضاً، إضافة إلى مرافقيهم، منذ إعادة افتتاح معبر رفح مطلع فبراير الماضي، حيث باشرت الفرق الطبية والتمريضية فور وصولهم بإجراء الفحوصات اللازمة والتقييمات الدقيقة، ووضع الخطط العلاجية المناسبة لكل حالة، بما يضمن سرعة الاستجابة وتقديم الرعاية الصحية وفق أعلى المعايير الطبية المعتمدة.

ويواصل المستشفى الإماراتي العائم في العريش تقديم خدماته العلاجية والصحية المتكاملة للأشقاء الفلسطينيين القادمين من قطاع غزة، عبر منظومة طبية متخصصة تشمل الفحوصات والتشخيص والعلاج، إلى جانب إجراء العمليات الجراحية، وتقديم جلسات العلاج الطبيعي، وخدمات غسيل الكلى، بما يلبي احتياجات المرضى والمصابين، ويسهم في تحسين أوضاعهم الصحية ومتابعة حالاتهم بشكل مستمر.

ويشرف على المستشفى طاقم طبي وإداري إماراتي متخصص، يعاونه فريق طبي إندونيسي، يعملون على مدار الساعة لضمان استمرارية الخدمات الطبية والتعامل مع مختلف الحالات بكفاءة عالية، في مشهد يجسد التزام دولة الإمارات الراسخ برسالتها الإنسانية، وحرصها الدائم على مد يد العون للأشقاء الفلسطينيين.

ويعكس استمرار المستشفى الإماراتي العائم في استقبال المرضى وتقديم الخدمات العلاجية والرعاية الصحية جانباً مهماً من الدعم الإماراتي المتواصل لقطاع غزة، ويؤكد مواصلة دولة الإمارات جهودها الإنسانية والطبية ضمن عملية "الفارس الشهم 3"، بما يسهم في مساندة الأشقاء الفلسطينيين وتوفير الرعاية اللازمة لهم في مختلف الظروف.