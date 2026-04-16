اتفاقية إستراتيجية بين "مدن" و"أورا" لتوسيع المشاريع العقارية في غنتوت

أبوظبي في 16 أبريل/ وام/ وقّعت شركة "مدن القابضة"، اتفاقية إستراتيجية، مع شركة "أورا للتطوير العقاري"، في خطوة تعكس التزام الجانبين بتسريع مسيرة التطوير العقاري في دولة الإمارات، وذلك عبر استحواذ "أورا" على 4.8 مليون متر مربع إضافية من الأراضي المملوكة لـ"مدن" في منطقة غنتوت.

وبموجب الاتفاقية، تضاعف "أورا" مساحة الأراضي المملوكة لها في غنتوت لتصل إلى 9.6 مليون متر مربع، ما يرفع إجمالي استثماراتها في الدولة إلى نحو 30 مليار درهم عند اكتمال تطوير المشروع.

ويعكس هذا الاستثمار ثقة الشركة الراسخة في السوق الإماراتية، ويؤكد التزامها طويل الأمد بتطوير مجمعات متكاملة متعددة الاستخدامات ترتقي إلى أرقى المعايير العالمية.

ويتميّز المشروع بموقع إستراتيجي بين دبي وأبوظبي، ويرتبط مباشرةً بطريق الشيخ مكتوم بن راشد، حيث يبعد نحو 25 دقيقة فقط عن مطار آل مكتوم الدولي، مما يوفّر ترابطاً سلساً بين الإمارتين.

كما تجسّد الشراكة الإستراتيجية بين "أورا" و"مدن" التزاماً مشتركاً بالمضي قدماً في تنفيذ مشروع "بين"، المشروع الرئيسي والرائد لشركة "أورا"، والذي يُتوقع أن يشكّل وجهة عمرانية متكاملة تجمع بين مقومات الحياة العصرية وهدوء الأجواء الساحلية، ضمن تجربة معيشية متفردة.

وأكّد نجيب ساويرس، رئيس مجلس إدارة "أورا للتطوير العقاري"، بهذه المناسبة، أن هذه الخطوة تعكس التزام الشركة الراسخ بمواصلة الاستثمار والتوسع في دولة الإمارات، مشيراً إلى ثقتها الكبيرة بمتانة السوق العقارية ورؤيتها طويلة الأمد الداعمة لمسارات التنمية المستدامة ومواكبة التحولات المستقبلية.

وأضاف أن "أورا" تمضي قدماً في ترسيخ حضورها في الدولة عبر تطوير وجهات عالمية ترتقي بمفهوم الحياة العصرية، لافتاً إلى أن التوسع الجديد يستند إلى النجاح اللافت الذي حققه مشروع "بين" كأحد أبرز المجتمعات السكنية على الواجهة البحرية، ما يعكس توجه الشركة نحو تطوير مجتمعات متكاملة تجمع بين السكن والضيافة والتسوق وتجارب الحياة المتميزة.

من جانبه، أوضح بيل أوريجان، الرئيس التنفيذي لمجموعة "مدن القابضة"، أن الشراكة مع "أورا" تنطلق من رؤية مشتركة لإبراز القيمة الفريدة لمنطقة غنتوت، وتطوير وجهة نوعية تعكس خصوصية الموقع وتسهم في تعزيز جودة الحياة للسكان، مشيراً إلى أن الإقبال القوي الذي شهده مشروع "بين" منذ إطلاقه يعزز الثقة باستمرار الزخم الإيجابي وتحقيق مزيد من النجاحات خلال المرحلة المقبلة.

وأوضح أن اتفاقية الأراضي الجديدة تستند إلى سجل "أورا للتطوير العقاري" الحافل بالإنجازات في الأسواق العالمية، حيث حلّت الشركة في المرتبة الثالثة ضمن قائمة أفضل 10 شركات تطوير عقاري في أبوظبي لعام 2025 وفق تقرير مركز أبوظبي العقاري.

كما حقق مشروع "بين" مبيعات سكنية بلغت 2.7 مليار درهم خلال العام نفسه، ليندرج ضمن أفضل عشرة مشاريع في التقرير نفسه.

كما تستند هذه الخطوة الإستراتيجية إلى التزام دولة الإمارات المتواصل بتطوير البنية التحتية ودفع عجلة النمو الاقتصادي.

ومن المتوقع أن تسهم الميزانية الاتحادية للدولة لعام 2026، والبالغة 92.4 مليار درهم، إلى جانب الاستثمارات المستمرة في محاور النقل الحيوية، مثل شارع الشيخ مكتوم بن راشد، في تعزيز مستويات الربط ودعم القيمة طويلة الأمد للمناطق الممتدة بين أبوظبي ودبي.